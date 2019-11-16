Правительство поручило проконтролировать Всероссийскую диспансеризацию

Сотрудница поликлиники помогает пациентке оформить талон на прием к врачу. Архивное фото

Сотрудница поликлиники помогает пациентке оформить талон на прием к врачу

"Минздраву России, Росздравнадзору, Федеральному фонду обязательного медицинского страхования обеспечить мониторинг и контроль за проведением в 2019-2020 годах Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации, включая оценку эффективности проведения диспансеризации и ее результатов, при необходимости принятие соответствующих мер реагирования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что представители ведомств должны будут ежеквартально (начиная с 20 декабря 2019 года) докладывать правительству о результатах.

Помимо этого, Минздраву и Росздравнадзору поручено провести анализ своевременности постановки на диспансерное наблюдение граждан, у которых во время диспансеризации впервые выявлены хронические неинфекционные заболевания. О результатах анализа необходимо доложить до 5 декабря.

"Минздраву РФ оказать организационно-методическую помощь субъектам РФ, в которых отмечены проблемы при проведении диспансеризации взрослого населения, а также содействие в решении вопросов кадрового и материально-технического обеспечения медицинских организаций", - добавляется в сообщении.

По итогам заседания, правительство сделало ряд рекомендаций высшим должностным лицам субъектов государства.

"При формировании региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения обеспечить приоритетное оснащение необходимым оборудованием медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию", - говорится в сообщении.

Помимо этого, ряду субъектов (Республике Крым, Камчатскому и Приморскому краям, Владимирской, Магаданской, Мурманской, Новгородской областям, Москве, Санкт-Петербургу, Севастополю, ЕАО, Чукотскому автономному округу) поручено обеспечить привлечение взрослого населения к диспансеризации, проведение подворовых обходов и вовлечение работодателей в процесс мотивирования работников к прохождению диспансеризации.

Так же руководителям высших исполнительных органов государственной власти некоторых регионов (Адыгеи и Алтая, Краснодарского, Красноярского и Ставропольского краев, Воронежской, Калужской, Московской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Тульской, Тюменской областей, Кузбасса, Севастополя, ЕАО, Чукотского автономного округа) рекомендовано обеспечить работу медорганизаций для проведения диспансеризации взрослых по вечерам и субботам.