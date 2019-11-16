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РИА Новости

Правительство поручило проконтролировать Всероссийскую диспансеризацию

10:27 16.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкСотрудница поликлиники помогает пациентке оформить талон на прием к врачу
Сотрудница поликлиники помогает пациентке оформить талон на прием к врачу
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Сотрудница поликлиники помогает пациентке оформить талон на прием к врачу. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг поручило Минздраву РФ, Росздравнадзору и ФОМСу проконтролировать проведение Всероссийской диспансеризации в 2019-2020 годах, в том числе оценить ее эффективность, сообщается на сайте кабмина.
"Минздраву России, Росздравнадзору, Федеральному фонду обязательного медицинского страхования обеспечить мониторинг и контроль за проведением в 2019-2020 годах Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации, включая оценку эффективности проведения диспансеризации и ее результатов, при необходимости принятие соответствующих мер реагирования", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что представители ведомств должны будут ежеквартально (начиная с 20 декабря 2019 года) докладывать правительству о результатах.
Помимо этого, Минздраву и Росздравнадзору поручено провести анализ своевременности постановки на диспансерное наблюдение граждан, у которых во время диспансеризации впервые выявлены хронические неинфекционные заболевания. О результатах анализа необходимо доложить до 5 декабря.
"Минздраву РФ оказать организационно-методическую помощь субъектам РФ, в которых отмечены проблемы при проведении диспансеризации взрослого населения, а также содействие в решении вопросов кадрового и материально-технического обеспечения медицинских организаций", - добавляется в сообщении.
По итогам заседания, правительство сделало ряд рекомендаций высшим должностным лицам субъектов государства.
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"При формировании региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения обеспечить приоритетное оснащение необходимым оборудованием медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию", - говорится в сообщении.
Помимо этого, ряду субъектов (Республике Крым, Камчатскому и Приморскому краям, Владимирской, Магаданской, Мурманской, Новгородской областям, Москве, Санкт-Петербургу, Севастополю, ЕАО, Чукотскому автономному округу) поручено обеспечить привлечение взрослого населения к диспансеризации, проведение подворовых обходов и вовлечение работодателей в процесс мотивирования работников к прохождению диспансеризации.
Так же руководителям высших исполнительных органов государственной власти некоторых регионов (Адыгеи и Алтая, Краснодарского, Красноярского и Ставропольского краев, Воронежской, Калужской, Московской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Тульской, Тюменской областей, Кузбасса, Севастополя, ЕАО, Чукотского автономного округа) рекомендовано обеспечить работу медорганизаций для проведения диспансеризации взрослых по вечерам и субботам.
Высшим должностным лицам республики Саха (Якутия), Ивановской области и Санкт-Петербурга рекомендовано внести изменения в территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в целях приведения их в соответствие с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
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Всероссийская диспансеризацияФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФРосздравнадзорМинистерство здравоохранения РФПравительство РФРоссияОбщество
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