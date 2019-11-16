Депутат бундестага назвал НАТО "тенью самой себя"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. На данный момент На данный момент НАТО переживает экзистенциальный кризис, являясь лишь "тенью самой себя". Такое мнение в своей статье в журнале Der Spiegel выразил депутат бундестага от партии "Союз 90/Зеленые" и член комитета немецкого парламента по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин.

"НАТО можно приукрашивать, как делает это министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. А можно трезво констатировать: альянс теряет свою целостность", — пишет парламентарий.

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО являются верными, считает автор статьи. "Что это за альянс, в котором самый сильный в экономическом смысле участник считает угрозой для своей "национальной безопасности" легковые автомобили из Германии, второго по силе участника?" — задается вопросом политик.

По его мнению, глава МИД Германии тоскует по НАТО, "которой уже давно не существует". "На 70-м году своего существования альянс является скорее лишь тенью самого себя. НАТО переживает экзистенциальный кризис", — констатирует Триттин.

Из-за расходящихся интересов своих членов альянс более не способен обеспечивать их безопасность, выражает уверенность автор статьи, отмечая, что стратегические разногласия между членами НАТО проявляются и в отношениях с Россией.

О несовпадении стратегических интересов внутри альянса говорит и предсказуемый отказ от соглашения с Ираном, которое президент США Дональд Трамп расторг в одностороннем порядке без согласования внутри НАТО. При этом обещания европейских чиновников обеспечить Ирану торговлю оказались пустыми, отмечает депутат. "Если НАТО больше не защищает важные интересы безопасности Европы, если члены НАТО даже ставят под угрозу безопасность Европы, Германии необходимо взять на себя больше ответственности", — подчеркивает парламентарий.

По его мнению, Европе следует разработать стратегию устойчивого суверенитета, делая акцент на укрепление своих сильных сторон.

"Это было бы противоположностью "смерти мозга" — но в первую очередь преодолением ностальгии по НАТО в пользу реальной политики. Пришло время быть честными", — заключает Триттин.