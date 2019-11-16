Прибалтика и Россия: шпионы против разведчиков

В пятницу в первой половине дня президент Литовской Республики Гитанас Науседа помиловал двух россиян — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных в 2017 году за шпионаж. А уже вечером Вильнюс объявил об обмене с Россией заключенными.

Неделю назад сейм страны утвердил поправки к Уголовному кодексу , в которых уточняется процедура обмена с другими странами граждан, осужденных по данному обвинению. Впрочем, слово "шпионаж" в документах не употребляется, фигурирует словосочетание "лица, действовавшие в интересах безопасности литовского государства".

О том, что Вильнюс готовится к подобному обмену, литовские СМИ писали еще месяц назад. В России с 2016 года отбывали наказание два гражданина Литвы — Евгений Матайтис и Аристидас Тамошайтис, осужденные по соответствующим статьям. По информации журналистов, переговоры с Москвой длились не менее года, а окончательное решение было принято литовским Государственным советом обороны в октябре.

Литва откровенно не торопилась вызволять своих агентов.

За последние годы шпионские скандалы и обмены гражданами между Прибалтийскими странами и Россией происходят так часто, что стали уже частью привычного политического и медиапейзажа. Лидер тут, безусловно, Эстония, у которой процесс едва ли не на поток поставлен и все решается весьма быстро.

В октябре 2015 года Москва передала Таллину сотрудника эстонской спецслужбы Эстона Кохвера, получив взамен Алексея Дрессена, бывшего высокопоставленного офицера полиции безопасности МВД Эстонии. Частью той истории стало обвинение Запада, что спецслужбы России якобы похитили Кохвера с территории Эстонии — поскольку это оказался единственный способ добиться освобождения Дрессена, который около двадцати лет был ценнейшим агентом.

В феврале 2018-го состоялся еще один обмен — Райво Суси на Артема Зинченко. Кстати, эстонские СМИ смогли это заснять , и со стороны все выглядело прямо-таки трогательным в своей обыденности.

Серьезная проблема современной разведки заключается в том, что в силу развития медиатехнологий и по политическим причинам сферу, традиционно находящуюся в тени, вытащили на всеобщее обозрение.

Для Запада поиск "русских шпионов" — важный элемент антироссийской кампании. Балтийские республики тут в первых рядах, шпиономания там приобрела особый размах. Но их трудно за это винить, поскольку когда истерики по этому поводу закатывают Штаты, Великобритания и даже Швейцария, то какой уж спрос с младших партнеров.

Временами это приводит к откровенно забавным казусам. Например, в июне 2015 года в Латвии задержали двух россиян , которые перелезли через забор военной базы во время международных учений Saber Strike 2015. Им неиллюзорно грозили статьи за шпионаж и попытку террористических действий — а это вплоть до пожизненного. К счастью, обошлось, поскольку выяснилось, что это было всего лишь хулиганство.

Подобной политической и медиапеной Запад как будто старается замылить тот факт, что разведывательная деятельность — это нормально. Шпионажем занимаются все — и всюду, где имеют интерес и куда могут дотянуться. Вон американцы за своими ближайшими партнерами по НАТО пристально следили и телефон Меркель прослушивали — еще до всех трансатлантических трений. Можно, конечно, обличать их аморальность, но ведь даже на уровне здравого смысла понятны соображения, которыми руководствовались штатовские спецслужбы.

В свою очередь, прибалтийские республики и впрямь занимают особое место в "шпионских играх" России и Запада. Длительная общая история, плотные контакты между людьми по разным сторонам границы (родственные, дружеские, деловые), близкий менталитет, множество свободно владеющих русским языком обеспечивают им куда более широкие, чем у других стран, возможности для шпионажа за восточным соседом. Но то же самое делает их более уязвимыми перед российской разведкой (принцип неизменен: у нас — разведчики, у них — шпионы!).

Прибалтика исторически выступала буферной зоной между Россией и Европой, что делало ее территорией, где всегда (в том числе в советские времена) активно работали разведывательные службы заинтересованных стран. Тут просто нет повода для возмущения и заламывания рук. Скорее латышские, литовские и эстонские спецслужбы могут гордиться своей нынешней активностью и востребованностью.

Разведывательные и контрразведывательные службы были, есть и будут всегда. Там работают профессионалы. Ловят чужих шпионов, внедряют своих. К коллегам с другой стороны относятся хладнокровно, без идейной ажитации и даже с уважением.

Есть подозрение, что прибалтийским спецслужбам было бы куда проще, если бы их политики не были столь стойки в громких антироссийских припадках, включая раздувание шпионских страстей, а больше заботились бы об освобождении собственных агентов.