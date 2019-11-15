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РИА Новости

Вильнюс объявил об обмене с Россией заключенными за шпионаж

16:00 15.11.2019 (обновлено: 18:52 15.11.2019)
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© РИА Новости / Надежда Кульбине / Перейти в фотобанкОдна из улиц "старого города" в Вильнюсе
Одна из улиц старого города в Вильнюсе
© РИА Новости / Надежда Кульбине
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Литва обменяла двух россиян на двух литовцев и норвежца, сообщается на сайте президента Гитанаса Науседы.
Обмен прошел на русско-литовской границе. Речь идет о двух россиянах, которых Науседа сегодня помиловал.

"Двоих граждан Литвы — Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, которые находились под заключением в России, успешно вернули в Литву, и они находятся на пути к своим семьям. <… > Двое российских граждан были немедленно переданы Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что Россия передала норвежскому посольству в Литве гражданина Норвегии Фруде Берга, осужденного на 14 лет за сбор информации о российских атомных подлодках для Норвежской разведывательной службы.
Утром стало известно, что Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, обвиненных в шпионаже.
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В чем обвиняли россиян

Николая Филипченко задержали в 2015 году в транзитном поезде по пути из Калининградской области в Белоруссию. По версии прокуратуры, россиянин действовал в составе организованной группы, которая провела несколько встреч с жителями Литвы для вербовки. В августе 2017-го суд Вильнюса приговорил его к десяти годам лишения свободы.
Сергея Моисеенко и литовского гражданина Сергея Пущина обвинили в шпионаже в 2014-м. Литовец, по версии следствия, собирал секретную информацию для российской разведки, после чего передавал ее Моисеенко. Кроме того, Пущина обвинили в передаче копий секретных документов Минобороны Литвы, а Моисеенко — в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. В феврале 2017 года литовца приговорили к пяти годам тюрьмы, россиянина — к десяти с половиной.
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