Вильнюс объявил об обмене с Россией заключенными за шпионаж

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Литва обменяла двух россиян на двух литовцев и норвежца, сообщается на сайте президента Гитанаса Науседы.
Обмен прошел на русско-литовской границе. Речь идет о двух россиянах, которых Науседа сегодня помиловал.
"Двоих граждан Литвы — Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, которые находились под заключением в России, успешно вернули в Литву, и они находятся на пути к своим семьям. <… > Двое российских граждан были немедленно переданы Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что Россия передала норвежскому посольству в Литве гражданина Норвегии Фруде Берга, осужденного на 14 лет за сбор информации о российских атомных подлодках для Норвежской разведывательной службы.
Утром стало известно, что Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, обвиненных в шпионаже.
В чем обвиняли россиян
Николая Филипченко задержали в 2015 году в транзитном поезде по пути из Калининградской области в Белоруссию. По версии прокуратуры, россиянин действовал в составе организованной группы, которая провела несколько встреч с жителями Литвы для вербовки. В августе 2017-го суд Вильнюса приговорил его к десяти годам лишения свободы.
Сергея Моисеенко и литовского гражданина Сергея Пущина обвинили в шпионаже в 2014-м. Литовец, по версии следствия, собирал секретную информацию для российской разведки, после чего передавал ее Моисеенко. Кроме того, Пущина обвинили в передаче копий секретных документов Минобороны Литвы, а Моисеенко — в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. В феврале 2017 года литовца приговорили к пяти годам тюрьмы, россиянина — к десяти с половиной.