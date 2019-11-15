Вильнюс объявил об обмене с Россией заключенными за шпионаж

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Литва обменяла двух россиян на двух литовцев и норвежца, сообщается на . Литва обменяла двух россиян на двух литовцев и норвежца, сообщается на сайте президента Гитанаса Науседы

Обмен прошел на русско-литовской границе. Речь идет о двух россиянах, которых Науседа сегодня помиловал.

"Двоих граждан Литвы — Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, которые находились под заключением в России, успешно вернули в Литву, и они находятся на пути к своим семьям. <… > Двое российских граждан были немедленно переданы Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что Россия передала норвежскому посольству в Литве гражданина Норвегии Фруде Берга, осужденного на 14 лет за сбор информации о российских атомных подлодках для Норвежской разведывательной службы.

Утром стало известно, что Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, обвиненных в шпионаже.

В чем обвиняли россиян

Николая Филипченко задержали в 2015 году в транзитном поезде по пути из Калининградской области в Белоруссию. По версии прокуратуры, россиянин действовал в составе организованной группы, которая провела несколько встреч с жителями Литвы для вербовки. В августе 2017-го суд Вильнюса приговорил его к десяти годам лишения свободы.