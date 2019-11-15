В Госдуме довольны включением проекта "Север.Реалии" в список иноагентов

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России удовлетворена решением Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России удовлетворена решением Минюста РФ о включении в реестр СМИ-иноагентов медиапроекта "Север.Реалии", заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев

Ранее парламентарий заявил, что думская комиссия по вмешательству намерена обратиться в правоохранительные органы с просьбой принять меры реагирования на работу проекта "Радио Свобода" - медиаресурса "Север.Реалии".

"Мы удовлетворены тем, что по материалам, представленным комиссией Госдумы, министерством юстиции принято решение присвоить изданию "Север.Реалии" статус СМИ-иноагента. Обратить внимание на публикации этого медиаресурса нас попросили избиратели, и мы были неприятно удивлены тем, сколько нарушений законодательства допустили авторы материалов "Север.Реалии" всего за два месяца работы", - заявил депутат журналистам.

Он подчеркнул, что они активно участвовали в политической деятельности и "успели нарушить наш закон о выборах, неоднократно проводя предвыборную агитацию, в том числе в "день тишины" и в единый день голосования".

"И особое возмущение обратившихся к нам граждан вызвали попытки "Север.Реалии" привлечь внимание к идеям легализации наркотиков", - пояснил он.