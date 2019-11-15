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РИА Новости

В Госдуме довольны включением проекта "Север.Реалии" в список иноагентов

17:16 15.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Госдумы РФ
Депутаты на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России удовлетворена решением Минюста РФ о включении в реестр СМИ-иноагентов медиапроекта "Север.Реалии", заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
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Ранее парламентарий заявил, что думская комиссия по вмешательству намерена обратиться в правоохранительные органы с просьбой принять меры реагирования на работу проекта "Радио Свобода" - медиаресурса "Север.Реалии".
"Мы удовлетворены тем, что по материалам, представленным комиссией Госдумы, министерством юстиции принято решение присвоить изданию "Север.Реалии" статус СМИ-иноагента. Обратить внимание на публикации этого медиаресурса нас попросили избиратели, и мы были неприятно удивлены тем, сколько нарушений законодательства допустили авторы материалов "Север.Реалии" всего за два месяца работы", - заявил депутат журналистам.
Он подчеркнул, что они активно участвовали в политической деятельности и "успели нарушить наш закон о выборах, неоднократно проводя предвыборную агитацию, в том числе в "день тишины" и в единый день голосования".
"И особое возмущение обратившихся к нам граждан вызвали попытки "Север.Реалии" привлечь внимание к идеям легализации наркотиков", - пояснил он.
Комиссия по расследованию вмешательства была создана на внеочередном заседании совета Госдумы в августе, вскоре после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она сообщила, что Москва доведет до руководителей США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в российской столице. Это касалось публикаций немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle с призывами к участию в несанкционированных акциях в Москве и публикации посольства США в Twitter с подробным маршрутом несанкционированного митинга 3 августа.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левин
13 ноября, 11:25
Закон о СМИ-иноагентах не будут использовать против блогеров, заявили в ГД
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Василий ПискаревМинистерство юстиции РФГосдума РФМедиа - ОбществоОбщество
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