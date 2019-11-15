На Украине разработают законопроект о защите прав нацменьшинств

КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Законопроект о нацменшинствах разрабатывается на Законопроект о нацменшинствах разрабатывается на Украине , рекомендации Венецианской комиссии правительство ожидает в декабре, когда проект будет готов, его вынесут на всеобщее обсуждение, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Василий Бондар.

Миссия ООН по правам человека на Украине в сентябре призвала правительство разработать закон для защиты прав национальных меньшинств в связи со вступлением в силу закона о госязыке.

"Он пока в разработке. Поэтому, как только проект будет готов, его вынесут на всеобщее обсуждение", - заявил Бондар в интервью интернет-изданию "Сегодня", опубликованном в пятницу.

Он отметил, что Венецианская комиссия пока не предоставила рекомендации по этой инициативе, они ожидаются в декабре. "Сейчас представители комиссии провели встречи с разными представителями органов власти и неправительственных организаций, и разработают свои рекомендации, предлагая, что Украине лучше в данном случае сделать", - отметил Бондар.

Он уточнил, что в законопроекте не идет речь об интересах иностранных граждан или иностранных государств. "Мы говорим об интересах наших граждан, которые имеют разное национальное происхождение, - венгерское, румынское, польское или любое другое - чтобы обеспечить им возможность саморазвития, сохранения самобытности как национальным меньшинствам, но будучи гражданами Украины, которые интегрированы в общеукраинскую реальность. Для этого, конечно, необходимо и изучение украинского языка, владение базовыми знаниями по истории", - отметил он.

В середине мая бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Однако действующий президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".