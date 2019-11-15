Подруга Анастасии Ещенко опубликовала переписку с ней об Олеге Соколове

Евгения Лукьянова с 2014 по 2016 год жила с Анастасией Ещенко в одной комнате в общежитии СПбГУ . Она охарактеризовала подругу как умную, отзывчивую и талантливую девушку.

Из переписки следует, что Ещенко рассказала Лукьяновой о романе с доцентом в январе 2015 года. Соколов не хотел, чтобы об их отношениях узнали родители студентки.

"А маме и папе не говорила?" — спросила Евгения.

"Нет, не говорила. Пока еще рано. Соколов так сказал", — ответила Анастасия.

Спустя два года девушка пожаловалась на напряженность в отношениях с преподавателем. Лукьянова отметила в посте, что ее подруге приходилось ради возлюбленного заниматься изучением Наполеона, участвовать в реконструкциях, скакать верхом на коне по камням. При этом ее больше интересовала история России начала ХХ века.

"Меньше чувствуешь себя собой?" — спросила в ноябре 2017 года Женя.

Анастасия ответила утвердительно и добавила, что это из-за Олега Валерьевича.

"Я всегда боялась в этом открыто признаться, сейчас я стараюсь это исправить и делать то, что я как я-самое не могу не делать", — написала девушка.

В декабре 2017 года Ещенко и Соколов посетили Чехию.

"Прага — это как детская мечта, путешествие в сказку, хоть и были мы там всего пару дней. И поехали отчасти случайно. Меньше чем за неделю купили билеты. Стараюсь "просто жить", хоть никогда этого и не любила, и сохранить себя, как ты писала", — написала она.

Новый год пара встречала отдельно друг от друга. Доцент отмечал праздник вместе с дочерьми. Анастасия с ними не общалась. По ее словам, этого не хотел сам Соколов.

"Я дома, я решила, что ему будет лучше провести праздники с детьми. Хотя это очень больно, но, кажется, правильно", — написала она.

Позднее Ещенко написала, что жена Соколова знает об их романе.

"Она все знает, но ей так удобно. В общем, это в любом случае должно быть его решение", — пишет девушка.

Также она рассказала о планах поступить в аспирантуру.

"Плюс в аспирантуру даже, если поступлю, пойду не к О. В. (Соколову. — Прим. ред.), так как он кандидат наук. Даст Бог, все у нас будет хорошо", — поделилась Анастасия.

Последний фрагмент переписки, опубликованный Евгенией, относился к 21 мая этого года.

"Вчера полдня боялась позвонить преподавателю. Голос дрожит. Да, я тоже об этом думаю. Быть честным и делать что-то для людей, а все остальное... Все равно конец у всех один, и душа, не хочется ее убивать", — написала Ещенко.

По словам Лукьяновой, Ещенко во всем поддерживала ученого и очень сильно его любила.

"Рассказывала, обнимая плюшевого медведя, как они с Соколовым бултыхали ногами в Неве и как он бежал к ней, а с ноги у него слетел ботинок. Настя очень ценила разговоры с ним. Она так летала и так лучилась, что верилось в то же самое со стороны Соколова", — говорится в записи.

Евгения возмутилась тем, что кто-то пытается оправдать убийцу девушки. Она напомнила, что, по информации СМИ, Ещенко застрелили, когда она спала. При этом злоумышленник четыре раза перезаряжал обрез.

"Это не "оступился раз в своей долгой, честной жизни", как он выразился, слезно выпрашивая телевизор и очки, чтобы продолжать работать. Он убил и расчленил человека. Очень хорошего человека", — заключила Евгения.

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Дело об убийстве Анастасии Ещенко

По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки.

Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, вместе проживали в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела.