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РИА Новости

Подруга Анастасии Ещенко опубликовала переписку с ней об Олеге Соколове

16:04 15.11.2019 (обновлено: 17:40 15.11.2019)
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© Фото : аккаунт Анастасии Ещенко в FacebookАнастасия Ещенко
Анастасия Ещенко
© Фото : аккаунт Анастасии Ещенко в Facebook
Анастасия Ещенко. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Соседка по общежитию убитой выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко обнародовала переписку, в которой девушки обсуждали роман студентки и историка Олега Соколова. Скриншоты опубликованы во "ВКонтакте".
Евгения Лукьянова с 2014 по 2016 год жила с Анастасией Ещенко в одной комнате в общежитии СПбГУ. Она охарактеризовала подругу как умную, отзывчивую и талантливую девушку.
Из переписки следует, что Ещенко рассказала Лукьяновой о романе с доцентом в январе 2015 года. Соколов не хотел, чтобы об их отношениях узнали родители студентки.
"А маме и папе не говорила?" — спросила Евгения.
"Нет, не говорила. Пока еще рано. Соколов так сказал", — ответила Анастасия.
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Спустя два года девушка пожаловалась на напряженность в отношениях с преподавателем. Лукьянова отметила в посте, что ее подруге приходилось ради возлюбленного заниматься изучением Наполеона, участвовать в реконструкциях, скакать верхом на коне по камням. При этом ее больше интересовала история России начала ХХ века.
"Меньше чувствуешь себя собой?" — спросила в ноябре 2017 года Женя.
Анастасия ответила утвердительно и добавила, что это из-за Олега Валерьевича.
"Я всегда боялась в этом открыто признаться, сейчас я стараюсь это исправить и делать то, что я как я-самое не могу не делать", — написала девушка.
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В декабре 2017 года Ещенко и Соколов посетили Чехию.
"Прага — это как детская мечта, путешествие в сказку, хоть и были мы там всего пару дней. И поехали отчасти случайно. Меньше чем за неделю купили билеты. Стараюсь "просто жить", хоть никогда этого и не любила, и сохранить себя, как ты писала", — написала она.
Новый год пара встречала отдельно друг от друга. Доцент отмечал праздник вместе с дочерьми. Анастасия с ними не общалась. По ее словам, этого не хотел сам Соколов.
"Я дома, я решила, что ему будет лучше провести праздники с детьми. Хотя это очень больно, но, кажется, правильно", — написала она.
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Позднее Ещенко написала, что жена Соколова знает об их романе.
"Она все знает, но ей так удобно. В общем, это в любом случае должно быть его решение", — пишет девушка.
Также она рассказала о планах поступить в аспирантуру.
"Плюс в аспирантуру даже, если поступлю, пойду не к О. В. (Соколову. — Прим. ред.), так как он кандидат наук. Даст Бог, все у нас будет хорошо", — поделилась Анастасия.
Последний фрагмент переписки, опубликованный Евгенией, относился к 21 мая этого года.
"Вчера полдня боялась позвонить преподавателю. Голос дрожит. Да, я тоже об этом думаю. Быть честным и делать что-то для людей, а все остальное... Все равно конец у всех один, и душа, не хочется ее убивать", — написала Ещенко.
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По словам Лукьяновой, Ещенко во всем поддерживала ученого и очень сильно его любила.
"Рассказывала, обнимая плюшевого медведя, как они с Соколовым бултыхали ногами в Неве и как он бежал к ней, а с ноги у него слетел ботинок. Настя очень ценила разговоры с ним. Она так летала и так лучилась, что верилось в то же самое со стороны Соколова", — говорится в записи.
Евгения возмутилась тем, что кто-то пытается оправдать убийцу девушки. Она напомнила, что, по информации СМИ, Ещенко застрелили, когда она спала. При этом злоумышленник четыре раза перезаряжал обрез.
"Это не "оступился раз в своей долгой, честной жизни", как он выразился, слезно выпрашивая телевизор и очки, чтобы продолжать работать. Он убил и расчленил человека. Очень хорошего человека", — заключила Евгения.
Скриншот переписки Анастасии Ещенко с Евгенией Лукьяновой
Скриншот переписки Анастасии Ещенко с Евгенией Лукьяновой
1 из 4
Скриншот переписки Анастасии Ещенко с Евгенией Лукьяновой
Скриншот переписки Анастасии Ещенко с Евгенией Лукьяновой
Скриншот переписки Анастасии Ещенко с Евгенией Лукьяновой
2 из 4
Скриншот переписки Анастасии Ещенко с Евгенией Лукьяновой
Скриншот переписки Анастасии Ещенко с Евгенией Лукьяновой
Скриншот переписки Анастасии Ещенко с Евгенией Лукьяновой
3 из 4
Скриншот переписки Анастасии Ещенко с Евгенией Лукьяновой
Скриншот переписки Анастасии Ещенко с Евгенией Лукьяновой
Скриншот переписки Анастасии Ещенко с Евгенией Лукьяновой
4 из 4
Скриншот переписки Анастасии Ещенко с Евгенией Лукьяновой
1 из 4
Скриншот переписки Анастасии Ещенко с Евгенией Лукьяновой
2 из 4
Скриншот переписки Анастасии Ещенко с Евгенией Лукьяновой
3 из 4
Скриншот переписки Анастасии Ещенко с Евгенией Лукьяновой
4 из 4
Скриншот переписки Анастасии Ещенко с Евгенией Лукьяновой

Дело об убийстве Анастасии Ещенко

По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки.
Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, вместе проживали в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела.
На допросе ученый сознался в преступлении. Суд отправил его под стражу на два месяца. Позже в СПбГУ заявили, что уволили доцента за аморальный проступок.
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191071897552
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Евгения ЛукьяноваАнастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-Петербургский государственный университетРоссияСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Старый маньяк... Здесь налицо использрвание служебного положения, противозаконные и малоэтичные отношения. Ректорат питерского универа нужно просеивать...
15 ноября, 16:59
Я РОССИЯНИН
10510101
На такое место просто так не присесть, если хочешь на кафедре остаться
15 ноября, 17:52
BABen Ali
822101
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