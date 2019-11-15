Минсельхоз РФ: экспорт сельхозпродукции в Китай к 2024 году вырастет вдвое

МОСКВА, 15 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". По данным Министерства сельского хозяйства РФ через 5 лет экспорт российской сельхозпродукции в Китай достигнет 7,7 миллиарда долларов.
За десять месяцев 2019 года поставки продукции Агропромышленного комплекса (АПК) в Китай увеличились на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 2,6 миллиарда долларов.
В экспорте 2019 года лидирует минтай (30%), далее следуют подсолнечное масло (8%), крабы (7%), соя (6%), кальмары (6%), рапсовое масло (5%).
Наибольший рост показали такие товарные группы, как рыба и морепродукты, мясо птицы, шоколад, семена льна, подсолнечное и рапсовое масло, а также рыбная мука.