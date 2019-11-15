ТАШКЕНТ, 15 ноя - РИА Новости. Вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится в Ташкенте 29 ноября, заявил в пятницу министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.
В Ташкенте в пятницу проходит встреча министров иностранных дел Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Министры, в частности, обсудят подготовку второй консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
"Уважаемые коллеги! В преддверии нашей встречи эксперты провели интенсивную подготовку повестки дня к предстоящей консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте 29 ноября", - сказал Камилов, открывая заседание.
Камилов сообщил, что министры намерены завершить подготовку проектов документов к предстоящему саммиту. "Надеемся, что наша встреча пройдет в духе конструктивного сотрудничества и взаимопонимания", - добавил глава МИД Узбекистана.
В марте 2018 года в столице Казахстана состоялась первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Власти Узбекистана планировали провести вторую встречу глав стран Центральной Азии в Ташкенте весной. Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов сообщал интернет-изданию kun.uz, что встреча была отложена по причине плотного графика у узбекской стороны. Позднее МИД заявил, что саммит может состояться осенью этого года.