Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T15:59Z
https://ria.ru/20191115/1560978773.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150654/74/1506547423_0:140:2482:1536_1036x0_80_0_0_e6ed07a034e485ac87f8bcc4405fd464.jpg
РИА Новости

Встреча глав государств Центральной Азии состоится в Ташкенте 29 ноября

14:30 15.11.2019 (обновлено: 15:59 15.11.2019)
2658
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 15 ноя - РИА Новости. Вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится в Ташкенте 29 ноября, заявил в пятницу министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.
В Ташкенте в пятницу проходит встреча министров иностранных дел Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Министры, в частности, обсудят подготовку второй консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

"Уважаемые коллеги! В преддверии нашей встречи эксперты провели интенсивную подготовку повестки дня к предстоящей консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте 29 ноября", - сказал Камилов, открывая заседание.

Камилов сообщил, что министры намерены завершить подготовку проектов документов к предстоящему саммиту. "Надеемся, что наша встреча пройдет в духе конструктивного сотрудничества и взаимопонимания", - добавил глава МИД Узбекистана.
В марте 2018 года в столице Казахстана состоялась первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Власти Узбекистана планировали провести вторую встречу глав стран Центральной Азии в Ташкенте весной. Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов сообщал интернет-изданию kun.uz, что встреча была отложена по причине плотного графика у узбекской стороны. Позднее МИД заявил, что саммит может состояться осенью этого года.
Директор Ближневосточного департамента МИД России Сергей Вершинин перед началом встречи по Сирии в Астане. 23 января 2017
15 октября, 14:20
Вершинин обсудил с представителем генсека ООН ситуацию в Центральной Азии
300002
Обсудить 0
Центральная АзияАбдулазиз КамиловТуркменияУзбекистанТаджикистанКиргизияКазахстанВ мире
Рекомендуем
LIVE: Владимир Путин на саммите БРИКС
Пресс-конференция Владимира Путина на саммите БРИКС. Прямая трансляция
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
СМИ: Индия, Китай и Россия работают над созданием альтернативы SWIFT
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Делового форума стран БРИКС
Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России
Вид на Москву с высоты птичьего полета
Москва и Алматы подписали меморандум о сотрудничестве в науке и экономике
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Путин назвал сроки открытия российского отделения Банка БРИКС в Москве
Президент РФ Владимир Путин
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Делового форума стран БРИКС
Путин призвал актуализировать стратегию экономического партнерства БРИКС
Участники третьего Российско-китайского форума новых медиа в городе Уси. 15 ноября 2019
Российские и китайские СМИ приняли декларацию по взаимодействию в интернете
Российский и китайские флаги
Политолог рассказал о российско-китайском кошмаре для Европы
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
"Нафтогаз" ответил на слова Путина о риске срыва транзита
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Лидеры "нормандской четверки" договорились о встрече
Жители Токио на одной из улиц город
В Японии в 2020 году пройдут дни Ростовской области
Высадка десанта на брошенном американцами аэродроме в Сирии
Опубликовано видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
20 июня 2018. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
ООН направила в Боливию своего представителя для мирного урегулирования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Депутат бундестага назвал НАТО "тенью самой себя"
06:09Гендиректора ЧОПа в Благовещенске арестовали на два месяца
06:00В США произошла стрельба во время школьного футбольного матча
05:59Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts для фильма "Кошки"
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
Лента новостейМолния