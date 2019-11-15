Встреча глав государств Центральной Азии состоится в Ташкенте 29 ноября

В Ташкенте в пятницу проходит встреча министров иностранных дел Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Министры, в частности, обсудят подготовку второй консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Камилов сообщил, что министры намерены завершить подготовку проектов документов к предстоящему саммиту. "Надеемся, что наша встреча пройдет в духе конструктивного сотрудничества и взаимопонимания", - добавил глава МИД Узбекистана.

В марте 2018 года в столице Казахстана состоялась первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Власти Узбекистана планировали провести вторую встречу глав стран Центральной Азии в Ташкенте весной. Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов сообщал интернет-изданию kun.uz, что встреча была отложена по причине плотного графика у узбекской стороны. Позднее МИД заявил, что саммит может состояться осенью этого года.