В Петербурге банда похитителей предстанет перед судом

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Руководитель крупного преступного сообщества в Руководитель крупного преступного сообщества в Петербурге Леонид Колесников и его 13 соучастников предстанут перед судом за вооруженные разбойные нападения, вымогательства и похищения, сообщает в пятницу Следственный комитет РФ

Отмечается, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в бандитизме, организации преступного сообщества и участии в нем, разбое, вымогательстве, похищении человека, самоуправстве, мошенничестве, убийстве и покушении на убийство, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По данным следствия, с июня 1994 по март 2010 года Колесников руководил созданной им бандой и преступным сообществом. Он создал четкую организационную структуру: разрабатывал планы, распределял между собой и другими участниками задачи, контролировал подготовку и исполнение преступлений, а также лично участвовал в преступлениях. Банда совершала в Петербурге и Ленобласти вооруженные разбойные нападения, вымогательства, а также похищения граждан. Ее участники хранили большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения", - говорится в сообщении.