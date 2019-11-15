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РИА Новости

В Петербурге банда похитителей предстанет перед судом

14:20 15.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Руководитель крупного преступного сообщества в Петербурге Леонид Колесников и его 13 соучастников предстанут перед судом за вооруженные разбойные нападения, вымогательства и похищения, сообщает в пятницу Следственный комитет РФ.
Отмечается, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в бандитизме, организации преступного сообщества и участии в нем, разбое, вымогательстве, похищении человека, самоуправстве, мошенничестве, убийстве и покушении на убийство, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
По данным следствия, с июня 1994 по март 2010 года Колесников руководил созданной им бандой и преступным сообществом. Он создал четкую организационную структуру: разрабатывал планы, распределял между собой и другими участниками задачи, контролировал подготовку и исполнение преступлений, а также лично участвовал в преступлениях. Банда совершала в Петербурге и Ленобласти вооруженные разбойные нападения, вымогательства, а также похищения граждан. Ее участники хранили большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что объем уголовного дела составил около 100 томов, в ходе следствия было назначено и проведено около 100 различных экспертиз.
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