Мэр Венеции заявил о миллиардном ущербе из-за наводнения

В среду, 13 ноября, уровень воды может превысить отметку в 145 сантиметров от условной нулевой точки, говорится на сайте муниципалитета. В ближайшие дни снова ожидаются осадки.

Центр прогнозов и предупреждений повышения уровня моря не исключает, что вода достигнет отметки в 155 сантиметров, сообщает La Repubblica.