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РИА Новости

Мэр Венеции заявил о миллиардном ущербе из-за наводнения

14:02 15.11.2019 (обновлено: 14:28 15.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТуристы на площади Сан-Марко во время наводнения в Венеции
Туристы на площади Сан-Марко во время наводнения в Венеции
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Туристы на площади Сан-Марко во время наводнения в Венеции
РИМ, 15 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Ущерб от наводнения в Венеции вырос до миллиарда евро, заявил мэр города Луиджи Бруньяро.
"Мы разрушили Венецию. Речь идет о миллиарде ущерба, и мы говорим о то, что произошло позавчера, а не о сегодня", - сказал он во время посещения площади Святого Марка с президентом области Венето Лукой Дзайей и лидером партии "Лига" Маттео Сальвини.
Ранее мэр Венеции написал в Twitter, что был вынужден закрыть площади из-за новой волны "высокой воды", которая в пятницу утром в пиковый момент достигла 153 сантиметров.
Паводок в Венеции
Вчера, 13:56
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Дзайя, в свою очередь, охарактеризовал ситуацию в Венеции как "полное разрушение".
"Внутри базилики Святого Марка вода, должно быть, находится на уровне метра. Вода в домах и магазинах. Разрушение полное, потому что сначала вода поступает и наносит ущерб, а затем, когда она уходит, она оставляет соль, которая разрушает стены, полы, произведения искусства, мозаики и все электрические системы", - отметил Дзайя.
Ранее в пятницу центр мониторинга приливов предупредил, что Венецию ждет новый пик наводнения. По прогнозам метеорологов, уровень воды к 11.20 местного времени (13.20 мск), составит 160 сантиметров. В действительности этот показатель составил 153 сантиметра, однако власти предупреждают, что ухудшение погодных условий продолжится в ближайшие часы.
Итальянская Атлантида. Как Венеция переживает наводнение
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

В среду, 13 ноября, уровень воды может превысить отметку в 145 сантиметров от условной нулевой точки, говорится на сайте муниципалитета. В ближайшие дни снова ожидаются осадки.

Центр прогнозов и предупреждений повышения уровня моря не исключает, что вода достигнет отметки в 155 сантиметров, сообщает La Repubblica.

Вид на Венецию с террасы Фондако деи Тедески
1 из 12

В среду, 13 ноября, уровень воды может превысить отметку в 145 сантиметров от условной нулевой точки, говорится на сайте муниципалитета. В ближайшие дни снова ожидаются осадки.

Центр прогнозов и предупреждений повышения уровня моря не исключает, что вода достигнет отметки в 155 сантиметров, сообщает La Repubblica.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© Фото : Pixabay/Pexels

Наводнение в Венеции фиксируют, когда море поднимается на 110 сантиметров. Это называется acqua alta, "высокая вода".

В последнее десятилетие город затапливает в среднем шесть раз в год.

Собор Санта-Мария делла Салюте, Венеция
2 из 12

Наводнение в Венеции фиксируют, когда море поднимается на 110 сантиметров. Это называется acqua alta, "высокая вода".

В последнее десятилетие город затапливает в среднем шесть раз в год.

© Фото : Pixabay/Pexels
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

"Сейчас большая часть Венеции покрыта водой. В воскресенье было 115 сантиметров над "морским нулем" — это еще не так страшно. Пешеходные мостики на площади Сан-Марко есть, в портиках Новых Прокураций тоже можно пройти, — сообщил гид Геннадий Лобас. — При 125 сантиметрах уже серьезнее: помосты убирают, потому что они уплывают".

Вид на причал с кампанилы собора Сан-Марко
3 из 12

"Сейчас большая часть Венеции покрыта водой. В воскресенье было 115 сантиметров над "морским нулем" — это еще не так страшно. Пешеходные мостики на площади Сан-Марко есть, в портиках Новых Прокураций тоже можно пройти, — сообщил гид Геннадий Лобас. — При 125 сантиметрах уже серьезнее: помосты убирают, потому что они уплывают".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Максимальная высота островов Венеции — два метра над уровнем моря.

Площадь Сан-Марко — фактически самая низкая точка города.

Мужчина отгоняет голубей на площади Сан-Марко в Венеции
4 из 12

Максимальная высота островов Венеции — два метра над уровнем моря.

Площадь Сан-Марко — фактически самая низкая точка города.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Для многих туристов наводнение не повод отказываться от прогулок.

"Когда в городе "высокая вода", на каждом углу продаются резиновые сапоги или что-то похожее на бахилы. В них можно гулять по улочкам, не боясь промочить ноги", — рассказывает экскурсовод Анна Потемкина.

Памятник драматургу Карло Гольдони в Венеции
5 из 12

Для многих туристов наводнение не повод отказываться от прогулок.

"Когда в городе "высокая вода", на каждом углу продаются резиновые сапоги или что-то похожее на бахилы. В них можно гулять по улочкам, не боясь промочить ноги", — рассказывает экскурсовод Анна Потемкина.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Правда, туристические маршруты приходится корректировать.

"Точно не прокатишься по каналам, так как гондолы не проходят под низкими мостами. Но можно осматривать Гранд-канал, музеи и церкви", — говорит Геннадий Лобас.

Гондолы с туристами на канале в Венеции
6 из 12

Правда, туристические маршруты приходится корректировать.

"Точно не прокатишься по каналам, так как гондолы не проходят под низкими мостами. Но можно осматривать Гранд-канал, музеи и церкви", — говорит Геннадий Лобас.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

"На самом деле, наводнения не так страшны, как кажется на первый взгляд, — уточняет гид Игорь Даин. — Этот период лучше использовать для фотосессии в венецианских закоулках или отправиться во Дворец Дожей или Академию искусств".

Молодые люди у фонтана на одной из улиц в Венеции
7 из 12

"На самом деле, наводнения не так страшны, как кажется на первый взгляд, — уточняет гид Игорь Даин. — Этот период лучше использовать для фотосессии в венецианских закоулках или отправиться во Дворец Дожей или Академию искусств".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

В городе нет наземного транспорта, венецианцы передвигаются на лодках, катерах или водных трамвайчиках — вапоретто.

При наводнении все это по-прежнему доступно, хотя маршруты могут меняться.

Опытные туристы советуют приобретать проездные на сутки или двое — это позволит существенно сэкономить.

Рассматривать дворцы на Гранд-канале лучше всего с вапоретто № 1 и № 2, курсирующих навстречу друг другу.

Собор Сан-Джорджо Маджоре на одноименном острове и гранд-канал в Венеции
8 из 12

В городе нет наземного транспорта, венецианцы передвигаются на лодках, катерах или водных трамвайчиках — вапоретто.

При наводнении все это по-прежнему доступно, хотя маршруты могут меняться.

Опытные туристы советуют приобретать проездные на сутки или двое — это позволит существенно сэкономить.

Рассматривать дворцы на Гранд-канале лучше всего с вапоретто № 1 и № 2, курсирующих навстречу друг другу.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Городские власти постоянно сообщают об уровне моря.

"Еще местные пользуются приложением Hi!tide Venice, чтобы отслеживать график приливов. Туристы тоже могут ориентироваться на эти данные при составлении маршрутов", — добавляет Игорь Даин.

Туристы на площади Сан-Марко во время наводнения в Венеции
9 из 12

Городские власти постоянно сообщают об уровне моря.

"Еще местные пользуются приложением Hi!tide Venice, чтобы отслеживать график приливов. Туристы тоже могут ориентироваться на эти данные при составлении маршрутов", — добавляет Игорь Даин.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Венецианцы привыкли к acqua alta так же, как россияне — к снегу в декабре.

Но некоторые наводнения запоминаются надолго. Так, 4 ноября 1966 года вода в Венеции поднялась на 194 сантиметра, скорость ветра достигла 150 километров в час. На море был девятибалльный шторм. Первые этажи домов оказались затоплены. Погибло много мебели, документов и произведений искусства.

Вид на Венецию с кампанилы собора Святого Марка
10 из 12

Венецианцы привыкли к acqua alta так же, как россияне — к снегу в декабре.

Но некоторые наводнения запоминаются надолго. Так, 4 ноября 1966 года вода в Венеции поднялась на 194 сантиметра, скорость ветра достигла 150 километров в час. На море был девятибалльный шторм. Первые этажи домов оказались затоплены. Погибло много мебели, документов и произведений искусства.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Последнее сильное наводнение было прошлой осенью, когда затопило около 80 процентов территории Венеции. Из-за проливных дождей вода поднялась до 156 сантиметров — максимума за 40 лет.

Вид на художественный музей Пунта-делла-Догана с кампанилы собора Святого Марка
11 из 12

Последнее сильное наводнение было прошлой осенью, когда затопило около 80 процентов территории Венеции. Из-за проливных дождей вода поднялась до 156 сантиметров — максимума за 40 лет.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Во время "высокой воды" туристов в Венеции намного меньше, чем обычно. С октября по декабрь тут низкий сезон.

"Зато именно сейчас можно увидеть каналы и дворцы не в толпе путешественников. Мостики и дома, окутанные туманом, — идеальная обстановка для влюбленных", — отмечает Анна Потемкина.

Молодые люди на одной из улиц в Венеции
12 из 12

Во время "высокой воды" туристов в Венеции намного меньше, чем обычно. С октября по декабрь тут низкий сезон.

"Зато именно сейчас можно увидеть каналы и дворцы не в толпе путешественников. Мостики и дома, окутанные туманом, — идеальная обстановка для влюбленных", — отмечает Анна Потемкина.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 12

В среду, 13 ноября, уровень воды может превысить отметку в 145 сантиметров от условной нулевой точки, говорится на сайте муниципалитета. В ближайшие дни снова ожидаются осадки.

Центр прогнозов и предупреждений повышения уровня моря не исключает, что вода достигнет отметки в 155 сантиметров, сообщает La Repubblica.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 12

Наводнение в Венеции фиксируют, когда море поднимается на 110 сантиметров. Это называется acqua alta, "высокая вода".

В последнее десятилетие город затапливает в среднем шесть раз в год.

© Фото : Pixabay/Pexels
3 из 12

"Сейчас большая часть Венеции покрыта водой. В воскресенье было 115 сантиметров над "морским нулем" — это еще не так страшно. Пешеходные мостики на площади Сан-Марко есть, в портиках Новых Прокураций тоже можно пройти, — сообщил гид Геннадий Лобас. — При 125 сантиметрах уже серьезнее: помосты убирают, потому что они уплывают".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
4 из 12

Максимальная высота островов Венеции — два метра над уровнем моря.

Площадь Сан-Марко — фактически самая низкая точка города.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
5 из 12

Для многих туристов наводнение не повод отказываться от прогулок.

"Когда в городе "высокая вода", на каждом углу продаются резиновые сапоги или что-то похожее на бахилы. В них можно гулять по улочкам, не боясь промочить ноги", — рассказывает экскурсовод Анна Потемкина.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
6 из 12

Правда, туристические маршруты приходится корректировать.

"Точно не прокатишься по каналам, так как гондолы не проходят под низкими мостами. Но можно осматривать Гранд-канал, музеи и церкви", — говорит Геннадий Лобас.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
7 из 12

"На самом деле, наводнения не так страшны, как кажется на первый взгляд, — уточняет гид Игорь Даин. — Этот период лучше использовать для фотосессии в венецианских закоулках или отправиться во Дворец Дожей или Академию искусств".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
8 из 12

В городе нет наземного транспорта, венецианцы передвигаются на лодках, катерах или водных трамвайчиках — вапоретто.

При наводнении все это по-прежнему доступно, хотя маршруты могут меняться.

Опытные туристы советуют приобретать проездные на сутки или двое — это позволит существенно сэкономить.

Рассматривать дворцы на Гранд-канале лучше всего с вапоретто № 1 и № 2, курсирующих навстречу друг другу.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
9 из 12

Городские власти постоянно сообщают об уровне моря.

"Еще местные пользуются приложением Hi!tide Venice, чтобы отслеживать график приливов. Туристы тоже могут ориентироваться на эти данные при составлении маршрутов", — добавляет Игорь Даин.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Венецианцы привыкли к acqua alta так же, как россияне — к снегу в декабре.

Но некоторые наводнения запоминаются надолго. Так, 4 ноября 1966 года вода в Венеции поднялась на 194 сантиметра, скорость ветра достигла 150 километров в час. На море был девятибалльный шторм. Первые этажи домов оказались затоплены. Погибло много мебели, документов и произведений искусства.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Последнее сильное наводнение было прошлой осенью, когда затопило около 80 процентов территории Венеции. Из-за проливных дождей вода поднялась до 156 сантиметров — максимума за 40 лет.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Во время "высокой воды" туристов в Венеции намного меньше, чем обычно. С октября по декабрь тут низкий сезон.

"Зато именно сейчас можно увидеть каналы и дворцы не в толпе путешественников. Мостики и дома, окутанные туманом, — идеальная обстановка для влюбленных", — отмечает Анна Потемкина.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Мэр Венеции призвал жителей и туристов избегать передвижений по городу. Транспортная компания Actv прервала движение вапоретто по центральному Гран-каналу. Маршруты водного транспорта работают только в направлении отдельных островов и в случае, если причалы-остановки остаются незатопленными.
Поздно вечером во вторник Венеция, переживающая традиционный период "высокой воды", столкнулась со вторым за историю наводнением. Уровень воды поднялся до 187 сантиметров, покрыв 80% территории города. Совет министров Италии на специальном заседании в четверг выделил 20 миллионов евро на ликвидацию последствия наводнения.
Паводок в Венеции
13 ноября, 15:59
Эксперт назвал причину наводнения в Венеции
000402
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