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РИА Новости

"Вода поднималась не через пол, а проникла из окон": затопленная Венеция

13:44 18.11.2019 (обновлено: 15:44 18.11.2019)
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Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Затоплена большая часть города, жертвами непогоды стали два человека. Последствия удара стихии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

"Высокая вода" накрывает город в среднем каждые четыре года, но обычно она не поднимается выше 110 сантиметров.

Прохожие на одной из улиц в Венеции во время наводнения
1 из 12

"Высокая вода" накрывает город в среднем каждые четыре года, но обычно она не поднимается выше 110 сантиметров.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

На сей раз уровень воды приблизился к 187 сантиметрам. Хуже было только в 1966 году, когда этот показатель составил 194 сантиметра.

На одной из улиц в Венеции во время наводнения
2 из 12

На сей раз уровень воды приблизился к 187 сантиметрам. Хуже было только в 1966 году, когда этот показатель составил 194 сантиметра.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Штормовой ветер и прилив спровоцировали неполадки с электричеством и пожары, в том числе во дворце Ка-Пезаро на Гранд-канале.

На одной из улиц в Венеции во время наводнения
3 из 12

Штормовой ветер и прилив спровоцировали неполадки с электричеством и пожары, в том числе во дворце Ка-Пезаро на Гранд-канале.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Вода в крипте базилики Святого Марка в пиковый момент наводнения поднялась на 120 сантиметров.

Прохожие у моста Риальто в Венеции во время наводнения
4 из 12

Вода в крипте базилики Святого Марка в пиковый момент наводнения поднялась на 120 сантиметров.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

"Это был горький сюрприз, — рассказал прокуратор собора. — В этот раз вода поднималась не через пол, а проникла из окон".

На площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
5 из 12

"Это был горький сюрприз, — рассказал прокуратор собора. — В этот раз вода поднималась не через пол, а проникла из окон".

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

"Мы столкнулись с тотальным и апокалиптическим наводнением, я не преувеличиваю, но 80 процентов города находится под водой", — заявил губернатор Венето Лука Дзайа.

Прохожий на одной из улиц в Венеции во время наводнения
6 из 12

"Мы столкнулись с тотальным и апокалиптическим наводнением, я не преувеличиваю, но 80 процентов города находится под водой", — заявил губернатор Венето Лука Дзайа.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Вода проникла в исторические здания, а когда она уходит, остается соль, которая разрушает полы, стены, мозаику и электрические системы.

Прохожие в окрестностях площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
7 из 12

Вода проникла в исторические здания, а когда она уходит, остается соль, которая разрушает полы, стены, мозаику и электрические системы.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Затоплены улицы, жилые дома и магазины.

На одной из улиц в Венеции во время наводнения
8 из 12

Затоплены улицы, жилые дома и магазины.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

"Мы разрушили Венецию. Речь идет о миллиарде ущерба", — отметил Луиджи Бруньяро.

На одной из улиц в Венеции во время наводнения
9 из 12

"Мы разрушили Венецию. Речь идет о миллиарде ущерба", — отметил Луиджи Бруньяро.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Служба гражданской обороны Италии назначила Бруньяро чрезвычайным комиссаром по восстановлению города.

Наводнение в Венеции
10 из 12

Служба гражданской обороны Италии назначила Бруньяро чрезвычайным комиссаром по восстановлению города.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

По словам мэра, ситуация вокруг наводнения касается не только восстановления от разрушений и возмещения убытков, но и будущего города.

На одной из улиц в Венеции во время наводнения
11 из 12

По словам мэра, ситуация вокруг наводнения касается не только восстановления от разрушений и возмещения убытков, но и будущего города.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

По прогнозам центра приливов, "высокая вода" покинет Венецию в ближайшие дни.

Наводнение в Венеции
12 из 12

По прогнозам центра приливов, "высокая вода" покинет Венецию в ближайшие дни.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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