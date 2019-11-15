Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию

"Сегодня утром его забрали из камеры и повезли в колонию", — сказал юрист.

По его словам, Захарченко будут содержать в исправительном заведении для бывших сотрудников силовых структур, однако в каком именно, пока не известно.

Захарченко, который курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали 9 сентября 2016 года. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире его сестры склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег экс-полковник объяснить не смог.