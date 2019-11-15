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РИА Новости

Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию

13:37 15.11.2019 (обновлено: 13:56 15.11.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко в Басманном судом Москвы перед рассмотрением ходатайства следствия о продлении ареста. 2 марта 2017
Дмитрий Захарченко в Басманном судом Москвы перед рассмотрением ходатайства следствия о продлении ареста. 2 марта 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.

"Сегодня утром его забрали из камеры и повезли в колонию", — сказал юрист.

По его словам, Захарченко будут содержать в исправительном заведении для бывших сотрудников силовых структур, однако в каком именно, пока не известно.
Накануне сообщалось, что заключенный получил статус склонного к побегу и нападению, что влечет усиление контроля и ряд ограничений.
Захарченко, который курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали 9 сентября 2016 года. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире его сестры склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег экс-полковник объяснить не смог.
В середине октября назначенный за взяточничество 13-летний срок снизили до 12 лет и шести месяцев.
Взятка. Архивное фото.
7 июня, 14:02
Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
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Дело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоTelegram (приложение)МВД РФМоскваРоссияПроисшествия
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