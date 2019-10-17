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РИА Новости

Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

21:52 17.10.2019 (обновлено: 08:19 18.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мосгорсуд снизил до 12 лет и шести месяцев 13-летний срок, назначенный бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко за взяточничество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил приговор изменить, исключить из обвинения признак "совершение преступления группой лиц по предварительному сговору", наказание смягчить", — огласил решение один из судей коллегии. Таким образом, он также отказался отменять его оправдание по одному из эпизодов.
Отец полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор в Басманном суде Москвы
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В последнем слове Захарченко сравнил себя с героем сериала "Игра престолов" Тирионом Ланнистером, несправедливо обвиненным в убийстве племянника.
Он отметил, что сам бы не стал смотреть этот сериал, но в СИЗО только два канала.
"Там одного героя, карлика, обвинили, что он отравил своего племянника", — рассказал Захарченко, отметив, что он так же несправедливо обвинен и "его судьба предрешена".
"Но это было в средние века, а сейчас современный суд", — добавил экс-полковник.

Дело Захарченко

Пресненский суд Москвы 10 июня оправдал Захарченко по основному эпизоду обвинения — в получении взятки 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса, приговорив его по двум другим эпизодам к 13 годам колонии, лишив звания полковника и оштрафовав на 118 миллионов рублей.
Приговором остались недовольны как сторона защиты, настаивавшая на оправдании, так и обвинение, просившее ужесточить срок.
Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.
Спустя почти три года суд счел доказанными два эпизода. В первом из них Дусс по требованию Захарченко оформил ему скидочную карту в свои рестораны, которая позволила полковнику сэкономить почти три миллиона рублей. Во втором Захарченко "совершил действия по препятствованию следствию": рассказал руководству Нота-банка о готовящихся обысках. С приговором не согласилась как прокурор Милана Дигаева, так и адвокаты подсудимого, обе стороны направили апелляции.
Взятка. Архивное фото.
7 июня, 14:02РИА Новости
Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
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Дело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоМосковский городской судРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
При Советах получил бы "исключительную меру". И сдал бы всех подельников. Уважаемый Гарант Конституции, неужели вы не понимаете, что такие вот "полковники", "пенсионные реформы", "реформы" образования и здравоохранения хоронят на корню все надежды, которые так и не родились. Из-за вашего попустительства...
17 октября, 22:48
Дмитрий А.Т.
4720202
А сколько сейчас стоит, скосить срок на полгода?
17 октября, 21:54
НЕНикита Ермаков
3851000
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