Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мосгорсуд снизил до 12 лет и шести месяцев 13-летний срок, назначенный бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко за взяточничество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил приговор изменить, исключить из обвинения признак "совершение преступления группой лиц по предварительному сговору", наказание смягчить", — огласил решение один из судей коллегии. Таким образом, он также отказался отменять его оправдание по одному из эпизодов.

В последнем слове Захарченко сравнил себя с героем сериала "Игра престолов" Тирионом Ланнистером, несправедливо обвиненным в убийстве племянника.

Он отметил, что сам бы не стал смотреть этот сериал, но в СИЗО только два канала.

"Там одного героя, карлика, обвинили, что он отравил своего племянника", — рассказал Захарченко, отметив, что он так же несправедливо обвинен и "его судьба предрешена".

"Но это было в средние века, а сейчас современный суд", — добавил экс-полковник.

Дело Захарченко

Пресненский суд Москвы 10 июня оправдал Захарченко по основному эпизоду обвинения — в получении взятки 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса, приговорив его по двум другим эпизодам к 13 годам колонии, лишив звания полковника и оштрафовав на 118 миллионов рублей.

Приговором остались недовольны как сторона защиты, настаивавшая на оправдании, так и обвинение, просившее ужесточить срок.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.