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РИА Новости

Экс-полковник Захарченко получил статус опасного для окружающих, пишут СМИ

06:05 13.11.2019 (обновлено: 09:07 13.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБывший заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко
Бывший заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Бывший заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко получил статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей власти, пишет "Коммерсант" со ссылкой на его адвоката Валерию Туникову.
Отмечается, что эту меру применили перед предстоящим этапированием в колонию строгого режима. Она влечет за собой усиление контроля и ряд других ограничений.
Туникова подчеркнула, что за проведенное в "Лефортово" время Захарченко не сопротивлялся правоохранителям, не пытался скрыться и не имел каких-либо замечаний. По ее мнению, статус склонного к побегу ввели на основе оперативной информации, вероятно, полученной от ФСБ.
Так, в личном деле экс-полковника и на карточке его камеры будут сделаны соответствующие записи, а на его одежде появится красная метка, сигнализирующая об опасности для окружающих.
Дмитрий Захарченко
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Адвокат добавила, что эти отличительные знаки значительно отягчают режим содержания в колонии — "даже в душ должны конвоировать с закованными в наручники за спиной руками". Кроме того, экс-полковнику придется отмечаться "чуть ли не каждый час у надзирателя", а малейшие нарушения могут привести к записи в личном деле, которая мешает выходу по УДО.
Захарченко, который курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали 9 сентября 2016 года. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире его сестры склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег экс-полковник объяснить не смог.
В середине октября назначенный за взяточничество 13-летний срок снизили до 12 лет и шести месяцев.
Взятка. Архивное фото.
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Дело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоЛефортовоГУЭБиПК МВД РФФСБ РФПроисшествия
Популярные комментарии
Кто то очень боится что Захарченко может сказать лишнего. Не спроста такие меры.
13 ноября, 07:19
РНРоман Неизвестный
42021010
Строгий ошейник, намордник и пожизненное.
13 ноября, 06:06
ЛКЛысый Кучерявый
3932002
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