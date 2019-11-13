Экс-полковник Захарченко получил статус опасного для окружающих, пишут СМИ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Осужденный за Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко получил статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей власти, пишет "Коммерсант" со ссылкой на его адвоката Валерию Туникову.

Отмечается, что эту меру применили перед предстоящим этапированием в колонию строгого режима. Она влечет за собой усиление контроля и ряд других ограничений.

Туникова подчеркнула, что за проведенное в "Лефортово" время Захарченко не сопротивлялся правоохранителям, не пытался скрыться и не имел каких-либо замечаний. По ее мнению, статус склонного к побегу ввели на основе оперативной информации, вероятно, полученной от ФСБ.

Так, в личном деле экс-полковника и на карточке его камеры будут сделаны соответствующие записи, а на его одежде появится красная метка, сигнализирующая об опасности для окружающих.

Адвокат добавила, что эти отличительные знаки значительно отягчают режим содержания в колонии — "даже в душ должны конвоировать с закованными в наручники за спиной руками". Кроме того, экс-полковнику придется отмечаться "чуть ли не каждый час у надзирателя", а малейшие нарушения могут привести к записи в личном деле, которая мешает выходу по УДО.

Захарченко, который курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали 9 сентября 2016 года. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире его сестры склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег экс-полковник объяснить не смог.