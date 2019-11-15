Спецпремией "Меценат года" посмертно наградили Михаила Абрамова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Основателя Музея русской иконы Михаила Абрамова, Основателя Музея русской иконы Михаила Абрамова, погибшего при крушении вертолета в Греции в августе этого года, посмертно наградили специальной премией "Меценат года", награду вручил его вдове Светлане Абрамовой министр культуры РФ Владимир Мединский.

"К сожалению, не успели вручить эту премию вашему супругу. Мы с ним достаточно хорошо были знакомы, спасибо большое за то, что делал он, и за то, что делает ваша семья", - сказал Мединский на церемонии в Музее Фаберже.

Светлана Абрамова отметила, что ее супруга окрыляла идея о возвращении памятников древнерусского искусства в Россию. "Михаил был настоящим патриотом, настоящим меценатом, он восстанавливал храмы. И сейчас в Музее русской иконы можно увидеть и прочувствовать, как это здорово и что такое древнерусское искусство", - сказала Абрамова.

В номинации "Меценат года" победителем стал Виктор Тырышкин, генеральный директор "Корпорации ВИТ". Наградой за "Особый вклад в развитие российской культуры" отмечен Феликс Евтушенков, председатель Совета Благотворительного фонда "Система". В номинации "Прорыв года" лауреатом стал Михаил Карисалов, председатель правления компании "Сибур".

Участники акции "Меценат года", которая в 2019 году проходит в шестой раз, представили более 47 подтвержденных заявок из 26 регионов России, сообщив о пожертвованиях, сделанных в течение 2019 года, на сумму около 944 миллионов рублей.