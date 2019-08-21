Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T12:44Z
https://ria.ru/20190821/1557732093.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155773/22/1557732238_0:0:2751:1548_1036x0_80_0_0_bb347e3916b51b4e0c62984a572766cb.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы

11:40 21.08.2019 (обновлено: 12:44 21.08.2019)
14588
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОснователь Музея русской иконы Михаил Абрамов
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В авиакатастрофе в Греции погиб основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов, сообщил РИА Новости его соратник, бывший сотрудник музея Сергей Брюн.

"Мы не верили. Но это мне подтвердил его личный помощник. Есть люди, которые связывались с его семьей, есть люди, которые общались с директором музея. К сожалению, сомнений нет, он погиб", — сказал собеседник агентства.

Частный вертолет Agusta A-109 с тремя людьми на борту летел в афинский аэропорт, но задел провода линии электропередачи и разбился в проливе Галата возле острова Порос. По данным СМИ, при крушении также погибли грек-пилот Никос Каристинос и россиянин Давел Аколинин.
Музей русской иконы был создан по инициативе Абрамова в 2006 году и существует только на его средства. Посещение, экскурсии, лекции и концерты бесплатны.
Это единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского искусства, которая насчитывает около пяти тысяч экспонатов.
Абрамов вел еще ряд благотворительных проектов в Москве: помогал ветеранам и детским приютам, участвовал в строительстве храмов и фонтанов.
846156228
Обсудить 6
Религия и мировоззрениерелигияМузей русской иконыМихаил АбрамовТуризмтуристыНовости - ТуризмГрецияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Сегодня меценатством в России заниматься строго воспрещено. Правительство и так и так народ душит, а он вздумал народу помогать , а правительству мешать .
21 августа, 12:21
Alex Markov
2010115
Рекомендуем
Девушка Бориса Джонсона Керри Саймонс
США отказали во въезде девушке премьера Великобритании, сообщили СМИ
РИА
Новости
75-летняя женщина, спасенная после 5 суток проведенных в лесу под Пермью
Охотник нашел в лесу пермских пенсионеров, которых искали пять суток
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите министров G7
Источник рассказал о позиции Макрона по возвращению к формату G8
Сотрудники правоохранительных органов Греции у здания консульства России в Афинах. 22 марта 2019
Двое россиян погибли в Греции при крушении вертолета
Лента
новостей
Флаги стран-участниц саммита G7
МИД прокомментировал возможность участия России в саммите G7
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Иркутская чиновница прокомментировала запись с оскорблениями жителей Тулуна
Скорая помощь на улице Стамбула
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Актриса Александра Назарова
Подруга Назаровой рассказала, кто будет воспитывать ее внучку-сироту
Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Немецкая овчарка
Жителям Пермского края предложили выбрать имя для полицейского щенка
Учения в Калининградской области
Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России
Град
В Пермском крае выпал град с перепелиное яйцо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
Лента новостейМолния