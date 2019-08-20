В Греции разбился вертолет, на борту могли быть двое россиян

АФИНЫ, 20 авг — РИА Новости. В Греции, неподалеку от острова Порос, разбился частный вертолет, на борту могли быть двое россиян, сообщает издание В Греции, неподалеку от острова Порос, разбился частный вертолет, на борту могли быть двое россиян, сообщает издание iefimerida.gr

По его данным, вертолет вылетел из Галаты в афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса. Однако пилот задел линии электропередачи и потерял управление, машина упала в море.

Сообщается, что в вертолете были три человека — пилот и двое пассажиров. По некоторым данным, это женщина и ребенок из России, пишет издание.

Мэр Галаты Костас Караяннис заявил, что в аварии никто не выжил.

Один из очевидцев рассказал телеканалу ERT , что вертолет перевернулся в воздухе, раздался взрыв, а затем воздушное судно упало в воду.

На место происшествия направлены вертолет Super Puma для поиска людей, суда береговой охраны и частные суда.

Остров Порос после ЧП остался без электроснабжения.