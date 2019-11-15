США могут изменить свою позицию по сирийской нефти, считает эксперт

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. США могут изменить свою политику в отношении сирийских нефтяных месторождений, но не под давлением Дамаска, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", что Дамаск будет ставить вопрос в ООН по поводу хищения сирийской нефти и требовать компенсацию от США.

По мнению эксперта, это заявление говорит о важности нефтяного вопроса для современной Сирии. "Этот вопрос является болезненным и требует, по всей видимости, какого-то компромиссного решения", - сказал РИА Новости Кортунов. "Я думаю, что если США каким-то образом свою позицию здесь и модифицирует, то не из-за давления со стороны Дамаска. Например, возможно, это изменение позиции может случиться в рамках некоей договоренности между Трампом и Эрдоганом. Или доступ к этим месторождениям может быть одним из прощальных "бонусов", которые США предоставят курдам как своим союзникам. Я не склонен считать, что американская позиция не может измениться, но США никогда не пойдут на уступки под давлением Дамаска", - полагает он.

По мнению Кортунова, надо смотреть, на каком уровне и в каком формате может ставиться вопрос о сирийской нефти. "Если речь идет о том, чтобы включить этот вопрос в повестку дня очередной Генеральной ассамблеи ООН, то, конечно, за это придется сильно побороться, но результатом того, что это может попасть в повестку дня, будет прежде всего эффект пиара, привлечения внимания общественности к проблеме, о которой многие не знают. Это попытка как-то изменить отношение к сирийскому руководству со стороны международного сообщества", - пояснил он.

При этом на принятие соответствующей резолюции Совбезом ООН шансов нет, полагает эксперт. "Если Асад попытается поставить этот вопрос – может быть, с помощью России или Китая – в повестку дня Совета безопасности ООН, то, конечно, любая резолюция, признающая ответственность США и тем более требующая компенсации, будет заблокирована США и их союзниками. То есть понятно, что никакого решения здесь принято быть не может", - сказал он.

Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был твердыней и основным источником дохода террористов ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF). Ранее представитель Пентагона Рэт Хоффман заверил, что прибыль от сирийской нефти идет SDF, а не США. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.