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РИА Новости

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

16:43 14.11.2019 (обновлено: 17:57 14.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр культуры России Владимир Мединский во время Культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019
Министр культуры России Владимир Мединский во время Культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр культуры России Владимир Мединский во время Культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.

"У кого что болит... Раньше все спрашивали про Джокера, теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?" — отметил глава ведомства.

По словам Мединского, ему искренне жаль отдельные СМИ, которые "хайпят на человеческой трагедии" и задают подобные вопросы во время Культурного форума.

Жестокое убийство выпускницы СПбГУ

По предварительным данным, Олег Соколов, уже бывший доцент Санкт-Петербургского университета, 7 ноября застрелил свою аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его. Как писали СМИ, после этого мужчина хотел покончить с собой в Петропавловской крепости, переодевшись Наполеоном.
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Утром того же дня историка вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.
По информации источников РИА Новости, жертва доцента была его возлюбленной и жила с ним в его квартире на набережной Мойки, где впоследствии нашли ее обезглавленный труп. На допросе Соколов признался в преступлении. Суд отправил его под арест на два месяца.
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Олег Соколов — кандидат исторических наук, специалист по военной истории Франции, автор курса по истории военного искусства и более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии, а также один из основоположников российского движения военно-исторической реконструкции.
В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова орденом Почетного легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.
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Анастасия ЕщенкоУбийство девушки доцентом СПбГУСанкт-Петербургский Международный культурный форумОлег СоколовВладимир МединскийСанкт-Петербургский государственный университетРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
"...если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?" Да уж, логика железобетонная. До этого дня я был лучшего мнения об интеллекте господина Мединского...
14 ноября, 16:57
ОСОрбит Стиморол
4610408
Уууу... Как всё запущено 🧐
14 ноября, 16:47
Ярослав Погодин
26101103
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