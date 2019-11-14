Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

Министр культуры России Владимир Мединский во время Культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019

Министр культуры России Владимир Мединский во время Культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский , отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.

"У кого что болит... Раньше все спрашивали про Джокера, теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?" — отметил глава ведомства.

По словам Мединского, ему искренне жаль отдельные СМИ, которые "хайпят на человеческой трагедии" и задают подобные вопросы во время Культурного форума.

Жестокое убийство выпускницы СПбГУ

По предварительным данным, Олег Соколов , уже бывший доцент Санкт-Петербургского университета, 7 ноября застрелил свою аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его. Как писали СМИ, после этого мужчина хотел покончить с собой в Петропавловской крепости, переодевшись Наполеоном.

Утром того же дня историка вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.

По информации источников РИА Новости, жертва доцента была его возлюбленной и жила с ним в его квартире на набережной Мойки, где впоследствии нашли ее обезглавленный труп. На допросе Соколов признался в преступлении. Суд отправил его под арест на два месяца.

Олег Соколов — кандидат исторических наук, специалист по военной истории Франции, автор курса по истории военного искусства и более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии, а также один из основоположников российского движения военно-исторической реконструкции.