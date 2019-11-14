Пресс-конференция Владимира Путина на саммите БРИКС. Прямая трансляция

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов во время саммита БРИКС.
Ранее президент России выступил на пленарном заседании, на котором обсуждали актуальные вопросы международной повестки.
Путин сообщил о планах расширять внешнеполитическую координацию в БРИКС. Россия в год своего председательства в организации намерена усилить борьбу с отмыванием денег и терроризмом. Президент также рассказал о планах провести в следующем году более 150 мероприятий с участием стран БРИКС.
Девизом российского председательства в организации станет "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".