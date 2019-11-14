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РИА Новости

Пресс-конференция Владимира Путина на саммите БРИКС. Прямая трансляция

21:41 14.11.2019 (обновлено: 22:24 14.11.2019)
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Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов во время саммита БРИКС.
Ранее президент России выступил на пленарном заседании, на котором обсуждали актуальные вопросы международной повестки.
Путин сообщил о планах расширять внешнеполитическую координацию в БРИКС. Россия в год своего председательства в организации намерена усилить борьбу с отмыванием денег и терроризмом. Президент также рассказал о планах провести в следующем году более 150 мероприятий с участием стран БРИКС.
Девизом российского председательства в организации станет "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".
Саммит БРИКС с участием глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР проходит 13-14 ноября в бразильской столице — Бразилиа. Путин прибыл в страну накануне и уже провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.
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Саммит БРИКС в БразилииБРИКСВладимир ПутинКитайЮАРБразилияРоссияИндияВ мире
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