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РИА Новости

Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать более двух раз

13:10 14.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВысотное здание МГУ имени Ломоносова
Высотное здание МГУ имени Ломоносова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Высотное здание МГУ имени Ломоносова. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли поправку к законопроекту о совершенствовании практики для студентов, которая позволит продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) более двух раз.
Авторами поправки стали первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикер Госдумы Александр Жуков, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.
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Законопроект предлагается дополнить статьей 3, которой вносятся изменения в часть 6 статьи 2 федерального закона №259 от 10 ноября 2009 года "О Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете". Согласно закону, президент РФ по достижении ректором одного из этих вузов предельного возраста, после которого он должен покинуть свой пост (65 лет), вправе дважды продлевать полномочия на новый срок до 5 лет. На заседании комитет принял поправку, которая устраняет это ограничение.
Данный законопроект, подготовленный депутатами в 2018 году, вносит изменения в ФЗ "Об образовании в РФ", с целью совершенствования правового регулирования организаций практической подготовки обучающихся. Документ определяет понятие "практическая подготовка обучающихся", а также закрепляет положения о сетевой форме реализации образовательных программ. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что из-за динамики изменения требований рынка труда за последние годы к выпускникам предъявляются все более высокие требования в части практической подготовки.
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ЛДПРГосдума РФМГУ имени М. В. ЛомоносоваСанкт-Петербургский государственный университетВячеслав НиконовИван МельниковВладимир ЖириновскийРоссияОбщество
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