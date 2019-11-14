Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать более двух раз

Законопроект предлагается дополнить статьей 3, которой вносятся изменения в часть 6 статьи 2 федерального закона №259 от 10 ноября 2009 года "О Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете". Согласно закону, президент РФ по достижении ректором одного из этих вузов предельного возраста, после которого он должен покинуть свой пост (65 лет), вправе дважды продлевать полномочия на новый срок до 5 лет. На заседании комитет принял поправку, которая устраняет это ограничение.