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РИА Новости

Шойгу передал внучке подполковника Греля удостоверения от его наград

12:33 14.11.2019
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу передал внучке погибшего в 1945 году командира 1137-го легкого артиллерийского полка подполковника Ильи Греля удостоверения к ордену Ленина и двум орденам Красного знамени в ходе личного приема граждан в доме правительства.
Внучка подполковника Наталья Грель обратилась в Минобороны РФ с просьбой разыскать информацию о родственнике и его наградах. В Главном управлении кадров выяснили, что одним орденом Красного знамени подполковник был награжден за два дня до смерти - 28 марта 1945 года, документы на второй были подписаны через месяц после смерти - 30 апреля. А 31 мая 1945 года указом президиума Верховного Совета СССР Грелю было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда.
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"Мы о вашей просьбе осведомлены, на наш взгляд, это вполне естественные вещи для того, чтобы и ваши дети, и правнуки таких легендарных людей, как ваш дедушка, помнили, о том, что было сделано, что было совершено, какие подвиги для нашей страны", - сказал Шойгу.
Он отметил, что знает мало людей, практически за месяц получивших два ордена Красного знамени.
"Я с удовольствием вам передам удостоверения от наград вашего дедушки. Помимо этого еще то, чего у вас явно нет. Нет, потому что это хранилось в наших архивах, Центральном архиве Минобороны", - сказал министр, вручая удостоверение и данные из Центрального архива Минобороны о боевом пути подполковника.
"Это фактически личное дело вашего дедушки. Здесь все выписки из приказов, карты операций, в которых принимал участие ваш дедушка, боевой путь его полка с апреля 1942 года по август 1944-го года. Почитайте, посмотрите, это для вас", - сказал глава Минобороны.
Он рассказал Наталье Грель о музейном комплексе "Дорога памяти", который будет создан на прихрамовой территории главного храма ВС РФ в подмосковном парке "Патриот". По словам главы Минобороны РФ, память подполковника Греля будет увековечена в этом комплексе наравне с еще 33 миллионами воинов Великой Отечественной войны.
В беседе с журналистами Наталья Грель призналась, что очень благодарна за документы.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Министерство обороны РФСергей ШойгуРоссияОбщество
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