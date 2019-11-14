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РИА Новости

В Благовещенске сняли оцепление с колледжа, где студент открыл стрельбу

11:47 14.11.2019 (обновлено: 11:57 14.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений ЗемцовЗдание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Земцов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 окт - РИА Новости. Силовики сняли оцепление с благовещенского колледжа, где студент убил сверстника, ранил еще троих и покончил с собой, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.
Людей выпускают из здания, иных продолжают опрашивать сотрудники Следственного комитета. С некоторыми учащимися удалось пообщаться и корреспонденту РИА Новости.
"Конечно, очень страшно. Про этого парня-стрелка знаем только, что он учился на четвертом курсе", - рассказала в беседе с агентством одна из студенток по имени Аня.
В свою очередь первокурсница Наталья Войтик призналась, что видела стрелка из окна аудитории.
Автомобили правоохранительных служб и МЧС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Вчера, 10:01
В СК раскрыли обстоятельства стрельбы в благовещенском колледже
"Я смотрела из окна. Увидела парня с оружием возле кафе "Восточный аромат" (рядом находится корпус "К", где потом произошла стрельба). Потом аудиторию закрыли и сказали не выходить" , - отметила девушка.
Все произошло примерно в 11 утра по местному времени (пять утра по Москве), после этого квартал оцепили силовики, сотрудникам и учащимся велели оставаться в колледже. Выйти всем разрешили только в три дня (девять утра по Москве).
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Вчера, 11:10
Росгвардия проверит ЧОП, занимавшееся охраной колледжа в Благовещенске
Трагедия произошла в корпусе "К" Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, но студентов не выпускали и из рядом находившего главного корпуса. В соседнем аграрном колледже отменили занятия.
Стрельба в благовещенском колледже
© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Стрельбу в колледже устроил 19-летний студент.

Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
1 из 10

Стрельбу в колледже устроил 19-летний студент.

© РИА Новости / Евгений Земцов
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© РИА Новости / Елена Тимошенко / Перейти в фотобанк

По данным следствия, он стрелял из зарегистрированного охотничьего оружия.

Сотрудники правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
2 из 10

По данным следствия, он стрелял из зарегистрированного охотничьего оружия.

© РИА Новости / Елена Тимошенко
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

В учебном заведении в этот момент находились более 150 человек.

Автомобили правоохранительных служб и МЧС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
3 из 10

В учебном заведении в этот момент находились более 150 человек.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Елена Котейко / Перейти в фотобанк

Погиб один человек, еще пять пострадали.

Сотрудники правоохранительных органов у входа в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельб
4 из 10

Погиб один человек, еще пять пострадали.

© РИА Новости / Елена Котейко
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Сотрудники ДПС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
5 из 10

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

© РИА Новости / Евгений Земцов
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Когда на место прибыли полицейские, нападавший вступил с ними в перестрелку.

Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
6 из 10

Когда на место прибыли полицейские, нападавший вступил с ними в перестрелку.

© РИА Новости / Евгений Земцов
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Виновник трагедии покончил с собой.

Сотрудники правоохранительных органов у входа в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельб
7 из 10

Виновник трагедии покончил с собой.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.

Автомобили правоохранительных служб и МЧС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба.
8 из 10

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП мог быть конфликт молодого человека со сверстниками.

Сотрудники правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
9 из 10

По предварительным данным, причиной ЧП мог быть конфликт молодого человека со сверстниками.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Автомобиль МЧС у здания колледжа, где произошла стрельба.

Стрельба в колледже Благовещенска
10 из 10

Автомобиль МЧС у здания колледжа, где произошла стрельба.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Стрельбу в колледже устроил 19-летний студент.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
2 из 10

По данным следствия, он стрелял из зарегистрированного охотничьего оружия.

© РИА Новости / Елена Тимошенко
Перейти в фотобанк
3 из 10

В учебном заведении в этот момент находились более 150 человек.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Погиб один человек, еще пять пострадали.

© РИА Новости / Елена Котейко
Перейти в фотобанк
5 из 10

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
6 из 10

Когда на место прибыли полицейские, нападавший вступил с ними в перестрелку.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
7 из 10

Виновник трагедии покончил с собой.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 10

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
9 из 10

По предварительным данным, причиной ЧП мог быть конфликт молодого человека со сверстниками.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Автомобиль МЧС у здания колледжа, где произошла стрельба.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
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Стрельба в благовещенском колледжеАмурская областьРоссияБлаговещенскПроисшествия
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