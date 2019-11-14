В Благовещенске сняли оцепление с колледжа, где студент открыл стрельбу

Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 окт - РИА Новости. Силовики сняли оцепление с Силовики сняли оцепление с благовещенского колледжа , где студент убил сверстника, ранил еще троих и покончил с собой, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.

Людей выпускают из здания, иных продолжают опрашивать сотрудники Следственного комитета . С некоторыми учащимися удалось пообщаться и корреспонденту РИА Новости.

"Конечно, очень страшно. Про этого парня-стрелка знаем только, что он учился на четвертом курсе", - рассказала в беседе с агентством одна из студенток по имени Аня.

В свою очередь первокурсница Наталья Войтик призналась, что видела стрелка из окна аудитории.

"Я смотрела из окна. Увидела парня с оружием возле кафе "Восточный аромат" (рядом находится корпус "К", где потом произошла стрельба). Потом аудиторию закрыли и сказали не выходить" , - отметила девушка.

Все произошло примерно в 11 утра по местному времени (пять утра по Москве), после этого квартал оцепили силовики, сотрудникам и учащимся велели оставаться в колледже. Выйти всем разрешили только в три дня (девять утра по Москве).