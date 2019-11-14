Мединский заявил, что почти 90% россиян вовлечены в культурную жизнь страны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Доля россиян, вовлеченных в культурную жизнь страны, достигла 89%, значительно увеличившись за последние годы, сообщил на торжественном открытии Санкт-Петербургского культурного форума министр культуры РФ Владимир Мединский.
Культурный форум проходит в Санкт-Петербурге уже в восьмой раз с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации".
"Буквально вчера вечером я получил данные последнего опроса ВЦИОМ, хотел бы некоторые цифры озвучить впервые. Начну с Года театра, итоги которого мы будем подводить на форуме. Сценическое искусство по-прежнему удерживает лидирующие позиции среди прочих желанных видов культурного досуга. В театры готовы пойти при наличии свободного времени 40% наших соотечественников", - сказал Мединский.
Он отметил, что за пять лет в полтора раза - с 19 до 30% - выросла доля россиян, которые максимально положительно оценивают состояние дел в российской культуре.
"На почти 30% выросла доля людей, вовлечённых в культурную жизнь страны, и достигла 89%. Девять из десяти граждан нашей страны сказали, что регулярно ходят в кино, посещают театры, концерты, музеи, местные культурные праздники. По этому критерию, честно говоря, мы находимся на пике, наверное, возможных достижимых показателей. Это повод для гордости и, безусловно, мотивация для качественной и более интенсивной работы", - добавил министр культуры.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. В Главном штабе Эрмитажа будет работать VR-пространство РИА Новости "Музей исчезнувших картин".