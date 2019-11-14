Мединский заявил, что почти 90% россиян вовлечены в культурную жизнь страны

"На почти 30% выросла доля людей, вовлечённых в культурную жизнь страны, и достигла 89%. Девять из десяти граждан нашей страны сказали, что регулярно ходят в кино, посещают театры, концерты, музеи, местные культурные праздники. По этому критерию, честно говоря, мы находимся на пике, наверное, возможных достижимых показателей. Это повод для гордости и, безусловно, мотивация для качественной и более интенсивной работы", - добавил министр культуры.