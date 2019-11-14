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РИА Новости

Более 35 тысяч человек примут участие в культурном форуме в Петербурге

10:29 14.11.2019 (обновлено: 12:44 14.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Санкт-Петербургский культурный форум в этом году побьет свои рекорды, участие в нем примут более 35 тысяч человек, сказала на официальном открытии форума вице-премьер правительства Ольга Голодец.
Восьмой Санкт-Петербургский международный культурный форум, тема которого обозначена как "Культурные коды в условиях глобализации", открывается в четверг и продлится до 16 ноября.
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"В этом году культурный форум побьет некоторые свои рекорды. Число участников в этом году превысило 35 тысяч человек, на его площадках пройдет более 350 событий. По 14 основным направлениям будут разворачиваться дискуссии. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что культурный форум стал стал важнейшей площадкой, где рождается искусство", - сказала Голодец.
Она подчеркнула, что культурный форум остается площадкой доя профессионалов высочайшего уровня, которые договариваются о сотрудничестве, обсуждают будущие выставки и постановки, встречаются с меценатами и дают старты проектам высочайшего уровня. "Культурный форум готовит массу новых открытий для зрителей и слушателей", - подчеркнула Голодец.
Организаторами Санкт-Петербургского международного культурного форума выступают правительство РФ, министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга.
Главной площадкой форума вновь станет главный штаб Государственного Эрмитажа, а деловая площадка будет работать в Российском этнографическом музее. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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КультураСанкт-Петербургский Международный культурный форумМинистерство культуры РФОльга ГолодецРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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