Более 35 тысяч человек примут участие в культурном форуме в Петербурге

"В этом году культурный форум побьет некоторые свои рекорды. Число участников в этом году превысило 35 тысяч человек, на его площадках пройдет более 350 событий. По 14 основным направлениям будут разворачиваться дискуссии. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что культурный форум стал стал важнейшей площадкой, где рождается искусство", - сказала Голодец.