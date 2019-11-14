В СК раскрыли обстоятельства стрельбы в благовещенском колледже

Автомобили правоохранительных служб и МЧС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя — РИА Новости. Во время стрельбы в благовещенском колледже в здании находились более 150 человек, рассказал руководитель областного СК Станислав Белянский.

Он также сообщил, что на входе не был установлен металлодетектор.

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"Именно в этом корпусе рамки нет. Это обстоятельство будет отдельно проверяться, будем разбираться, как производилась охрана здания", — добавил глава ведомства.

По его словам, из учебного заведения уже изъяли записи с камер видеонаблюдения.

В четверг 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В результате погиб его ровесник, еще три человека ранены. Пострадавших прооперировали, состояние одного оценивается как тяжелое. Сам стрелок покончил с собой.

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Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений". По предварительным данным, причиной трагедии мог стать конфликт со сверстниками. При этом в региональном Минпросвещения заявили, что за стрелявшим не замечали асоциального поведения.