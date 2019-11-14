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РИА Новости

Клинцевич заявил, что необходимо уволить директора благовещенского колледжа

09:30 14.11.2019
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© РИА Новости / Яна Лапикова / Перейти в фотобанкЧлен президиума генсовета "Единой России" Франц Клинцевич. Архивное фото
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Яна Лапикова
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что директор колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба, должен быть уволен.
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
Вчера, 08:49
В СК сообщили о допросе сотрудников и студентов благовещенского колледжа
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
"Директор колледжа, безусловно, должен быть уволен. Во-первых, он не организовал должным образом охрану учебного заведения. Во-вторых, очевидно, что до такого поступка парня довели, видимо, издевательства одногруппников. Так вот, именно педагогический коллектив должен следить за отношениями ребят, быть в курсе и оказывать в случае необходимости психологическую помощь", - заявил сенатор РИА Новости.
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Стрельба в благовещенском колледжеСовет Федерации РФФранц КлинцевичРоссияБлаговещенскПроисшествия
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