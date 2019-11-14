Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Полиция сообщала ранее, что при стрельбе в колледже в Благовещенске погибли два человека, трое пострадали, предварительно, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.

"У всех множественные огнестрельные ранения. Двое пострадавших подростков госпитализированы в Амурскую областную детскую клиническую больницу (один в тяжёлом состоянии, у второго – состояние средней тяжести). Третий раненый - в Благовещенской городской больнице, состояние компенсированное. Медики обоих учреждений оказывают всю необходимую помощь", - сказал собеседник агентства.