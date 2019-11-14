Мэр Благовещенска собирает экстренную комиссию из-за стрельбы в колледже

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Мэрия Благовещенска собирает экстренную комиссию по мерам безопасности в городе после стрельбы в местном колледже, в результате которой, по предварительным данным, погиб один человек, еще трое пострадали, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Екатерина Касимова.
"После того как сообщение поступило на "112", ЕДДС перенаправил вызов, все оперативные службы, мэр и заммэра выехали на место. Сейчас мэр собирает экстренную комиссию по ЧС по мерам обеспечения безопасности на территории образовательных учреждений", - сказала Касимова.
Ранее факт стрельбы в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске подтвердили в пресс-службе минобрнауки региона. В минздраве региона сообщили, что в результате стрельбы в строительном колледже Благовещенска, по предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали.
Вчера, 05:30В колледже в Благовещенске произошла стрельба