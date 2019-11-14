Мэр Благовещенска собирает экстренную комиссию из-за стрельбы в колледже

"После того как сообщение поступило на "112", ЕДДС перенаправил вызов, все оперативные службы, мэр и заммэра выехали на место. Сейчас мэр собирает экстренную комиссию по ЧС по мерам обеспечения безопасности на территории образовательных учреждений", - сказала Касимова.