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Религия и мировоззрение
2019-11-14T03:46Z
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РИА Новости

Икону "Спас Нерукотворный" и мощи святых самолетом доставили на Сахалин

03:46 14.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИкона "Спас Нерукотворный"
Икона Спас Нерукотворный
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Икона "Спас Нерукотворный". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Летчики военно-транспортной авиации Восточного военного округа доставили икону "Спас Нерукотворный" главного храма Вооруженных сил Российской Федерации на остров Сахалин, сообщает пресс-служба ВВО.
"Икона и ковчег с мощами святых покровителей российского воинства были привезены самолетом Ан-12 в город Южно-Сахалинск. Святыни размещены в Кафедральном соборе Рождества Христова города Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении.
На Дальнем Востоке икона пробудет до конца года. Святыни уже побывали в Улан-Удэ, Чите, Белогорске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, где их посетили более 42 тысяч военнослужащих. Далее икону повезут в Уссурийск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский.
Свой путь икона начала в городе-герое Севастополе, в Херсонесе, где принял крещение князь Владимир, а завершит - в Москве, в главном храме Вооруженных сил в 75-ю годовщину Великой Победы.
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Вместе с иконой возят восемь частиц святых покровителей: великомученика Георгия Победоносца, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, великомученицы Варвары, апостола Петра, великомученика Пантелеимона Целителя, а также праведного воина Федора Ушакова, который был командующим Черноморским флотом и является одним из самых почитаемых святых на флоте.
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Религия и мировоззрениеГеоргий ПобедоносецНиколай ЧудотворецСергий РадонежскийХабаровскУссурийскОбщество
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