Икону "Спас Нерукотворный" и мощи святых самолетом доставили на Сахалин

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Летчики военно-транспортной авиации Восточного военного округа доставили икону " Летчики военно-транспортной авиации Восточного военного округа доставили икону " Спас Нерукотворный " главного храма Вооруженных сил Российской Федерации на остров Сахалин, сообщает пресс-служба ВВО

"Икона и ковчег с мощами святых покровителей российского воинства были привезены самолетом Ан-12 в город Южно-Сахалинск . Святыни размещены в Кафедральном соборе Рождества Христова города Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении.

На Дальнем Востоке икона пробудет до конца года. Святыни уже побывали в Улан-Удэ, Чите, Белогорске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, где их посетили более 42 тысяч военнослужащих. Далее икону повезут в Уссурийск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский.

Свой путь икона начала в городе-герое Севастополе, в Херсонесе, где принял крещение князь Владимир, а завершит - в Москве, в главном храме Вооруженных сил в 75-ю годовщину Великой Победы.