В России создали ракету "Ярс" для базирования в вагоне

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В России создан унифицированный ракетный комплекс "Ярс", предназначенный для разных типов базирования, заявил генеральный конструктор В России создан унифицированный ракетный комплекс "Ярс", предназначенный для разных типов базирования, заявил генеральный конструктор Московского института теплотехники , академик РАН Юрий Соломонов, участвовавший в разработке баллистических ракет "Тополь-М", " Ярс " и " Булава ".

"Мы создали ракетный комплекс "Тополь-М", сейчас "Ярс" для разных типов базирования: и для подвижного грунтового, и для шахтного, и для железнодорожного — везде единая ракета", — сказал он в интервью журналу " Национальная оборона ".

По словам академика, морской стратегический ракетный комплекс "Булава", которым вооружены подлодки класса "Борей", также унифицирован с этими же ракетами по отдельным элементам и техническим решениям.

При этом проект создания железнодорожного носителя баллистических ракет — комплекса "Баргузин" — по-прежнему заморожен. Предполагалось, что его разработают до 2018 года, но в 2017-м стало известно, что работы приостановлены. По крайней мере, официальной информации о возобновлении разработки не поступало.

Советский боевой железнодорожный ракетный комплекс с ракетой "Молодец" сняли с вооружения в 2005 году в соответствии с договором СНВ-2. Однако пришедший на смену этому соглашению СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов такого типа.

"Баргузин" представляет собой состав, внешне неотличимый от обычного товарного поезда. В вагонах устанавливаются три межконтинентальные баллистические ракеты с 30 боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. Кроме того, на борту размещаются командные пункты, технологические и технические системы, средства связи и личный состав.