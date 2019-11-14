Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T14:13Z
https://ria.ru/20191114/1560909002.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155045/86/1550458603_0:0:3086:1735_1036x0_80_0_0_0fd472176bde8af6e8b40b5ef932715e.jpg
РИА Новости

В России создали ракету "Ярс" для базирования в вагоне

03:20 14.11.2019 (обновлено: 14:13 14.11.2019)
10559
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТранспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс". Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В России создан унифицированный ракетный комплекс "Ярс", предназначенный для разных типов базирования, заявил генеральный конструктор Московского института теплотехники, академик РАН Юрий Соломонов, участвовавший в разработке баллистических ракет "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".
"Мы создали ракетный комплекс "Тополь-М", сейчас "Ярс" для разных типов базирования: и для подвижного грунтового, и для шахтного, и для железнодорожного — везде единая ракета", — сказал он в интервью журналу "Национальная оборона".
По словам академика, морской стратегический ракетный комплекс "Булава", которым вооружены подлодки класса "Борей", также унифицирован с этими же ракетами по отдельным элементам и техническим решениям.
Юрий Соломонов
Вчера, 03:14
Создатель ракет "Ярс" и "Булава" уверен, что никакой ядерной войны не будет
При этом проект создания железнодорожного носителя баллистических ракет — комплекса "Баргузин" — по-прежнему заморожен. Предполагалось, что его разработают до 2018 года, но в 2017-м стало известно, что работы приостановлены. По крайней мере, официальной информации о возобновлении разработки не поступало.
Советский боевой железнодорожный ракетный комплекс с ракетой "Молодец" сняли с вооружения в 2005 году в соответствии с договором СНВ-2. Однако пришедший на смену этому соглашению СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов такого типа.
"Баргузин" представляет собой состав, внешне неотличимый от обычного товарного поезда. В вагонах устанавливаются три межконтинентальные баллистические ракеты с 30 боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. Кроме того, на борту размещаются командные пункты, технологические и технические системы, средства связи и личный состав.
В случае угрозы ядерной войны БЖРК выходят на маршруты патрулирования и сливаются с потоком других железнодорожных составов. После приказа о боевом применении поезд останавливается и готовится начать атаку. Створки на крышах трех вагонов разъезжаются в стороны, а спрятанные внутри механизмы приводят в вертикальное положение пусковые контейнеры ракет. В течение нескольких минут происходит запуск.
Создатель баллистических ракет Тополь-М, Ярс и Булава, генеральный конструктор корпорации Московский институт теплотехники, академик РАН Юрий Соломонов
Вчера, 03:10
Китай не сядет за стол переговоров по СНВ-4, считает создатель "Тополь-М"
44674539
Обсудить 9
Российская академия наукРоссияМосковский институт теплотехникиБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
и, что теперь писать местным по этому случаю? Ведь они строчат об экономическом отставании, об отсутствии передовых технологий, отраслей в электронике и металловеденье, что Россия сырьевой придаток и прочую ерунду. НО..разве нищая и отсталая страна была бы способна на такое? НЕТ и НЕТ..вывод: всем всепропальщикам идти лесом.
14 ноября, 09:05
МЗМария Заказчикова
2120000
Пусть боятся, а то расслабились. А унифицирование это правильно, секрет для противника откуда и где взлетит
14 ноября, 08:33
Спиральтист ...
2100001
Рекомендуем
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Сотрудник полиции
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Сбербанк рассказал подробности новой схемы мошенничества с картами
Истребитель ВМС США F/A-18F Super Hornet
National Interest назвал слабое место США в случае войны с Россией
Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей Переров
Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Пентагон столкнулся с проблемами в обслуживании парка истребителей F-35
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
"США будут завидовать": китайские СМИ рассказали о преимуществах Су-57
Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии
Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров в Вашингтоне. 13 ноября 2019
Трамп прокомментировал покупку Турцией С-400
Загрузка баллистической ракеты Сармат перед пуском во время испытаний
Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
Обелиск в пригороде Пскова на месте, где находился фашистский концлагерь для советских военнопленных
ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украину продали "на глазах у всех", заявили в Раде
Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
Революция требует жертв: сланцевый гигант США объявил о скором банкротстве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Саакашвили поддержал требование назначить внеочередные выборы в Грузии
02:13Моралес вернется в Боливию, если парламент не утвердит его отставку
02:04В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
02:01Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
02:01Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
02:01Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
Лента новостейМолния