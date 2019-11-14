Китай не сядет за стол переговоров по СНВ-4, считает создатель "Тополь-М"

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Создатель баллистических ракет "Тополь-М", "Ярс" и "Булава", генеральный конструктор корпорации " Создатель баллистических ракет "Тополь-М", "Ярс" и "Булава", генеральный конструктор корпорации " Московский институт теплотехники ", академик РАН Юрий Соломонов заявил, что Китай не сядет за стол переговоров по заключению нового договора о сокращении наступательных вооружений ( СНВ ), Пекину это не нужно.

Так он прокомментировал идею президента США Дональда Трампа посадить за один стол переговоров Россию, США и Китай и договориться о новом варианте СНВ.

"Абсолютно не жизнеспособно. Китайцам это не нужно. Их ядерный потенциал слабее - это следует из тех данных, которыми мы располагаем", - заявил Соломонов в интервью журналу " Национальная оборона ".

В то же время он подчеркнул, что ядерный потенциал Китая, с одной стороны, достаточен для решения задачи обеспечения безопасности КНР и создания адекватной угрозы потенциальным агрессорам - с другой.