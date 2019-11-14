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РИА Новости

Китай не сядет за стол переговоров по СНВ-4, считает создатель "Тополь-М"

03:10 14.11.2019 (обновлено: 03:14 14.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСоздатель баллистических ракет "Тополь-М", "Ярс" и "Булава", генеральный конструктор корпорации "Московский институт теплотехники", академик РАН Юрий Соломонов
Создатель баллистических ракет Тополь-М, Ярс и Булава, генеральный конструктор корпорации Московский институт теплотехники, академик РАН Юрий Соломонов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Создатель баллистических ракет "Тополь-М", "Ярс" и "Булава", генеральный конструктор корпорации "Московский институт теплотехники", академик РАН Юрий Соломонов. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Создатель баллистических ракет "Тополь-М", "Ярс" и "Булава", генеральный конструктор корпорации "Московский институт теплотехники", академик РАН Юрий Соломонов заявил, что Китай не сядет за стол переговоров по заключению нового договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ), Пекину это не нужно.
Так он прокомментировал идею президента США Дональда Трампа посадить за один стол переговоров Россию, США и Китай и договориться о новом варианте СНВ.
"Абсолютно не жизнеспособно. Китайцам это не нужно. Их ядерный потенциал слабее - это следует из тех данных, которыми мы располагаем", - заявил Соломонов в интервью журналу "Национальная оборона".
В то же время он подчеркнул, что ядерный потенциал Китая, с одной стороны, достаточен для решения задачи обеспечения безопасности КНР и создания адекватной угрозы потенциальным агрессорам - с другой.
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Дональд ТрампРоссийская академия наукКитайСШАМосковский институт теплотехникиБезопасностьВ мире
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