Эрдоган считает, что Турция и США могут вместе искоренить ИГ* в Сирии

ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Президент Турции Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в ходе визита в США, что Анкара и Вашингтон могут вместе бороться в Сирии с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ *.

"Турция полна решимости открыть новую страницу в отношениях с США . Мы можем приложить усилия для полного искоренения угрозы ИГ*. Наши страны должны способствовать миру и стабильности в Сирии", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне

По его словам, "определенные круги, симпатизирующие террористам РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана), обеспокоены турецко-американскими договоренностями по Сирии и дают дезинформацию по операции "Источник мира", пытаясь вбить клин в диалог между Анкарой и Вашингтоном". Он добавил, что в тюрьмах Турции и подконтрольных Турции районов Сирии содержатся около 2,2 тысячи боевиков ИГ, при этом силы безопасности Турции задержали 287 человек, бежавших из лагерей для пленных боевиков ИГ и членов их семей в Сирии.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Анкары на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.