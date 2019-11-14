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РИА Новости

Эрдоган считает, что Турция и США могут вместе искоренить ИГ* в Сирии

02:25 14.11.2019
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© REUTERS / Presidential Press OfficeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© REUTERS / Presidential Press Office
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в ходе визита в США, что Анкара и Вашингтон могут вместе бороться в Сирии с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ*.
"Турция полна решимости открыть новую страницу в отношениях с США. Мы можем приложить усилия для полного искоренения угрозы ИГ*. Наши страны должны способствовать миру и стабильности в Сирии", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне
По его словам, "определенные круги, симпатизирующие террористам РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана), обеспокоены турецко-американскими договоренностями по Сирии и дают дезинформацию по операции "Источник мира", пытаясь вбить клин в диалог между Анкарой и Вашингтоном". Он добавил, что в тюрьмах Турции и подконтрольных Турции районов Сирии содержатся около 2,2 тысячи боевиков ИГ, при этом силы безопасности Турции задержали 287 человек, бежавших из лагерей для пленных боевиков ИГ и членов их семей в Сирии.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Анкары на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
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Исламское государствоДональд ТрампСергей ШойгуТурцияСирияВ мире
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