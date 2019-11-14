Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе

"Мне говорят, что это все было просто смешно. Я не смотрел это, ни минуты не смотрел, потому что был с президентом (Турции Тайипом Эрдоганом - ред.), для меня это гораздо важнее. Это мошенничество, такого позволять нельзя", - сказал Трамп.