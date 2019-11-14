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РИА Новости

Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе

01:19 14.11.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не смотрел по телевизору первые открытые слушания по импичменту, которые прошли в конгрессе в среду.
Трамп во время слушаний встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Мне говорят, что это все было просто смешно. Я не смотрел это, ни минуты не смотрел, потому что был с президентом (Турции Тайипом Эрдоганом - ред.), для меня это гораздо важнее. Это мошенничество, такого позволять нельзя", - сказал Трамп.
Он также сказал, что будет добиваться, чтобы было опубликовано имя автора жалобы, на основании которой начат процесс импичмента.
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Импичмент Дональда ТрампаСитуация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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