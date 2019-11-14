Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400

"Приобретение Турцией российского высокотехнологичного оборудования, такого как С-400, создает некоторые очень серьезные сложности для нас, и мы на регулярной основе обсуждаем это, обсуждали сегодня и будем обсуждать в будущем. Надеемся, нам удастся разрешить эту ситуацию", - сказал президент США на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров.