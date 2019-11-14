Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Приобретение Турцией ЗРК С-400 создает большие вызовы для отношений Вашингтона и Анкары, лидеры двух стран поручили главам внешнеполитических ведомств приступить к разрешению ситуации вокруг С-400, заявил президент США Дональд Трамп.
"Приобретение Турцией российского высокотехнологичного оборудования, такого как С-400, создает некоторые очень серьезные сложности для нас, и мы на регулярной основе обсуждаем это, обсуждали сегодня и будем обсуждать в будущем. Надеемся, нам удастся разрешить эту ситуацию", - сказал президент США на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров.
По словам Трампа, лидеры двух стран "попросили госсекретаря (США) и главу министерства иностранных дел (Турции), а также советников по национальной безопасности обеих стран незамедлительно приступить к работе по разрешению проблемы С-400".