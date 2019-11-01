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РИА Новости

"Рособоронэкспорт" досрочно завершил поставки С-400 в Турцию

12:05 01.11.2019 (обновлено: 12:52 01.11.2019)
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© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия завершила поставки комплексов С-400 в Турцию, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Глава компании отметил, что все компоненты ЗРС доставили досрочно, несмотря на санкции.
Помимо этого, "Рособоронэкспорт" создал и открыл первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова "двухсотой" серии в Индии, добавил Михеев.
Контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" Турции компания подписала в апреле 2017 года. Он стал крупнейшим экспортным соглашением Москвы со страной — членом НАТО.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
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Закупка Анкарой российской системы вызвала кризис в отношениях Турции с США.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Анкара отказалась идти на уступки.
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил накануне, что С-400 подготовят к вводу в строй до весны следующего года.
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С-400 «Триумф»РособоронэкспортТурцияРоссияБезопасностьВ мире
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