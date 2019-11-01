"Рособоронэкспорт" досрочно завершил поставки С-400 в Турцию

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия завершила поставки комплексов С-400 в Турцию, сообщил гендиректор " . Россия завершила поставки комплексов С-400 в Турцию, сообщил гендиректор " Рособоронэкспорта " Александр Михеев.

Глава компании отметил, что все компоненты ЗРС доставили досрочно, несмотря на санкции.

Помимо этого, "Рособоронэкспорт" создал и открыл первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова "двухсотой" серии в Индии, добавил Михеев.

Контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" Турции компания подписала в апреле 2017 года. Он стал крупнейшим экспортным соглашением Москвы со страной — членом НАТО.

Россия поставила четыре дивизиона на сумму порядка 2,5 миллиарда долларов.

Закупка Анкарой российской системы вызвала кризис в отношениях Турции с США.

Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Анкара отказалась идти на уступки.