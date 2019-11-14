Трамп сообщил, когда опубликует распечатку первого разговора с Зеленским

Состоявшийся в июле телефонный разговор президентов Украины и США оказался в центре скандала, который привел к началу демократами процесса импичмента Трампа. Демократы заявляют, что Трамп давил на Зеленского, требуя в собственных политических целях расследования против Джо Байдена, который добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Шокин до увольнения вел дело компании Burisma, в совете директоров которой работал сын Байдена Хантер. Трамп распространил расшифровку разговора с Зеленским, из которой следует, что он действительно просил президента Украины "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.