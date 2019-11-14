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РИА Новости

Трамп сообщил, когда опубликует распечатку первого разговора с Зеленским

00:54 14.11.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что опубликует распечатку первого из двух состоявшихся разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг.
"Я опубликую второй звонок. Думаю, в четверг. Это, на самом деле, первый звонок из двух. Вы сами сможете решить, что вы думаете об этом", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее Трамп заявил, что опубликует еще один разговор во вторник.
Состоявшийся в июле телефонный разговор президентов Украины и США оказался в центре скандала, который привел к началу демократами процесса импичмента Трампа. Демократы заявляют, что Трамп давил на Зеленского, требуя в собственных политических целях расследования против Джо Байдена, который добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Шокин до увольнения вел дело компании Burisma, в совете директоров которой работал сын Байдена Хантер. Трамп распространил расшифровку разговора с Зеленским, из которой следует, что он действительно просил президента Украины "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.
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Импичмент Дональда ТрампаСитуация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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