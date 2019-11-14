Эксперт рассказал о возможных трудностях с проектом "Северный поток — 2"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Процесс согласования решения бундестага по "Северному потоку — 2" с Еврокомиссией может быть непростым, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с RT.
В среду немецкий парламент принял законопроект, выводящий отрезок строящегося трубопровода по российскому проекту из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
"На подобном решении немецкого парламента не заканчивается вся история. В дальнейшем это немецкое решение. Еще придется согласовывать с Европейской комиссией", — пояснил Митрахович.
Однако, по его мнению, несмотря на возможные трудности, в среднесрочной перспективе затормозить этот процесс не получится благодаря позиции Берлина и его роли в ЕС.
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Эксперт также добавил, что решение бундестага не стало неожиданностью, поскольку значительная часть немецкого политического сообщества и бизнеса хотела продвижения "Северного потока— 2"
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