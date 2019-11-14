Эксперт рассказал о возможных трудностях с проектом "Северный поток — 2"

В среду немецкий парламент принял законопроект, выводящий отрезок строящегося трубопровода по российскому проекту из-под действия Газовой директивы Евросоюза.

"На подобном решении немецкого парламента не заканчивается вся история. В дальнейшем это немецкое решение. Еще придется согласовывать с Европейской комиссией", — пояснил Митрахович.

Однако, по его мнению, несмотря на возможные трудности, в среднесрочной перспективе затормозить этот процесс не получится благодаря позиции Берлина и его роли в ЕС.