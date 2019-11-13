В Германии приняли регулирующий "Северный поток — 2" законопроект

БЕРЛИН, 13 ноя — РИА Новости. Немецкий парламент принял законопроект, выводящий отрезок трубопровода "Северный поток — 2" из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Документ хотели принять на прошлой неделе, однако этого не произошло: голосование проходило во втором часу ночи, и парламенту не хватило кворума из-за требования фракции "Альтернатива для Германии" провести поименное голосование. В среду АдГ также просила поименное голосование, но в последний момент отозвала просьбу. В итоге депутаты голосовали, вставая с места и выражая тем самым свою позицию.
9 ноября, 08:00Правительство Европы: нас ждут проблемы. При чем тут Россия
В законопроекте отмечается, что действие правил директивы временно (на срок не более 20 лет) не распространяется на "находящуюся на территории Германии часть" трубопроводов, если:
—первая точка соединения такой трубы с сетью страны ЕС находится в Германии;
—трубопровод был построен до 23 мая 2019 года;
—есть объективные основания для такого исключения (амортизация сделанных инвестиций, соображения надежности снабжения);
—исключение не будет иметь негативного эффекта на конкуренцию и безопасность энергоснабжения ЕС.
Такая формулировка соответствует содержанию принятой ЕС поправки, но отличается в построении. Так, директива Евросоюза позволят делать исключения для:
—завершенных до 23 мая 2019 года трубопроводов стране, в которой трубопровод подключается в европейскую сеть;
—"на часть трубы, находящейся на территории или территориальных водах (соответствующего государства) по объективным причинам, таким как обеспечение амортизации инвестиций или по соображениям безопасности, с учетом, что это изъятие не будет наносить ущерб конкуренции или эффективному функционированию внутреннего рынка природного газа или безопасности снабжения Союза".
В рекомендации комитета по экономике и энергетике фракция правящего блока ХДС/ХСС поясняет, что законопроект соответствует директиве.
Так, "Северный поток — 1" освобождается от требований энергопакета как уже построенный трубопровод. А для "Северного потока — 2" директива не будет распространяться только на отрезок в 12 морских миль в территориальных водах Германии.
Во фракции добавили, что "достигнутый между ЕС и Германией компромисс предполагает, что регулирование в отношении соответствующей части "Северного потока — 2" будет осуществляться Федеральным сетевым агентством". Еврокомиссия первоначально настаивала, что регулирование такого участка будет входить в ее компетенцию.
Решение об освобождении трубопровода от требований энергопакета Федеральное сетевое агентство должно принять до 24 мая 2020 года.
Ранее оператор "Северного потока — 2" компания Nord Stream 2 AG подала иск в Европейский суд о частичной отмене поправок к директиве из-за того, что в документе установлены слишком короткие сроки для членов ЕС на предоставление исключений. По мнению оператора, это существенно снижает вероятность получения таких исключений.
Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром", считает, что "Северный поток — 2" имеет право на выход из-под действия обновленной директивы, поскольку в проект были вложены инвестиции еще до вступления нового законодательства в силу.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
30 сентября, 11:18"Северный поток — 2"