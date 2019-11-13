В Германии приняли регулирующий "Северный поток — 2" законопроект

Документ хотели принять на прошлой неделе, однако этого не произошло: голосование проходило во втором часу ночи, и парламенту не хватило кворума из-за требования фракции "Альтернатива для Германии" провести поименное голосование. В среду АдГ также просила поименное голосование, но в последний момент отозвала просьбу. В итоге депутаты голосовали, вставая с места и выражая тем самым свою позицию.

В законопроекте отмечается, что действие правил директивы временно (на срок не более 20 лет) не распространяется на "находящуюся на территории Германии часть" трубопроводов, если:

— первая точка соединения такой трубы с сетью страны ЕС находится в Германии; первая точка соединения такой трубы с сетью страны ЕС находится в Германии; — трубопровод был построен до 23 мая 2019 года; трубопровод был построен до 23 мая 2019 года; — есть объективные основания для такого исключения (амортизация сделанных инвестиций, соображения надежности снабжения); есть объективные основания для такого исключения (амортизация сделанных инвестиций, соображения надежности снабжения); — исключение не будет иметь негативного эффекта на конкуренцию и безопасность энергоснабжения ЕС. исключение не будет иметь негативного эффекта на конкуренцию и безопасность энергоснабжения ЕС.

Такая формулировка соответствует содержанию принятой ЕС поправки, но отличается в построении. Так, директива Евросоюза позволят делать исключения для:

— завершенных до 23 мая 2019 года трубопроводов стране, в которой трубопровод подключается в европейскую сеть; завершенных до 23 мая 2019 года трубопроводов стране, в которой трубопровод подключается в европейскую сеть; — "на часть трубы, находящейся на территории или территориальных водах (соответствующего государства) по объективным причинам, таким как обеспечение амортизации инвестиций или по соображениям безопасности, с учетом, что это изъятие не будет наносить ущерб конкуренции или эффективному функционированию внутреннего рынка природного газа или безопасности снабжения Союза". "на часть трубы, находящейся на территории или территориальных водах (соответствующего государства) по объективным причинам, таким как обеспечение амортизации инвестиций или по соображениям безопасности, с учетом, что это изъятие не будет наносить ущерб конкуренции или эффективному функционированию внутреннего рынка природного газа или безопасности снабжения Союза".

В рекомендации комитета по экономике и энергетике фракция правящего блока ХДС/ХСС поясняет, что законопроект соответствует директиве.

Так, "Северный поток — 1" освобождается от требований энергопакета как уже построенный трубопровод. А для "Северного потока — 2" директива не будет распространяться только на отрезок в 12 морских миль в территориальных водах Германии.

Во фракции добавили, что "достигнутый между ЕС и Германией компромисс предполагает, что регулирование в отношении соответствующей части "Северного потока — 2" будет осуществляться Федеральным сетевым агентством". Еврокомиссия первоначально настаивала, что регулирование такого участка будет входить в ее компетенцию.

Решение об освобождении трубопровода от требований энергопакета Федеральное сетевое агентство должно принять до 24 мая 2020 года.

Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром", считает, что "Северный поток — 2" имеет право на выход из-под действия обновленной директивы, поскольку в проект были вложены инвестиции еще до вступления нового законодательства в силу.