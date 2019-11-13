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РИА Новости

В Германии приняли регулирующий "Северный поток — 2" законопроект

20:40 13.11.2019 (обновлено: 23:59 13.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочие на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
БЕРЛИН, 13 ноя — РИА Новости. Немецкий парламент принял законопроект, выводящий отрезок трубопровода "Северный поток — 2" из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Документ хотели принять на прошлой неделе, однако этого не произошло: голосование проходило во втором часу ночи, и парламенту не хватило кворума из-за требования фракции "Альтернатива для Германии" провести поименное голосование. В среду АдГ также просила поименное голосование, но в последний момент отозвала просьбу. В итоге депутаты голосовали, вставая с места и выражая тем самым свою позицию.
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В законопроекте отмечается, что действие правил директивы временно (на срок не более 20 лет) не распространяется на "находящуюся на территории Германии часть" трубопроводов, если:
первая точка соединения такой трубы с сетью страны ЕС находится в Германии;
трубопровод был построен до 23 мая 2019 года;
есть объективные основания для такого исключения (амортизация сделанных инвестиций, соображения надежности снабжения);
исключение не будет иметь негативного эффекта на конкуренцию и безопасность энергоснабжения ЕС.
Такая формулировка соответствует содержанию принятой ЕС поправки, но отличается в построении. Так, директива Евросоюза позволят делать исключения для:
завершенных до 23 мая 2019 года трубопроводов стране, в которой трубопровод подключается в европейскую сеть;
"на часть трубы, находящейся на территории или территориальных водах (соответствующего государства) по объективным причинам, таким как обеспечение амортизации инвестиций или по соображениям безопасности, с учетом, что это изъятие не будет наносить ущерб конкуренции или эффективному функционированию внутреннего рынка природного газа или безопасности снабжения Союза".
В рекомендации комитета по экономике и энергетике фракция правящего блока ХДС/ХСС поясняет, что законопроект соответствует директиве.
Так, "Северный поток — 1" освобождается от требований энергопакета как уже построенный трубопровод. А для "Северного потока — 2" директива не будет распространяться только на отрезок в 12 морских миль в территориальных водах Германии.
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Во фракции добавили, что "достигнутый между ЕС и Германией компромисс предполагает, что регулирование в отношении соответствующей части "Северного потока — 2" будет осуществляться Федеральным сетевым агентством". Еврокомиссия первоначально настаивала, что регулирование такого участка будет входить в ее компетенцию.
Решение об освобождении трубопровода от требований энергопакета Федеральное сетевое агентство должно принять до 24 мая 2020 года.
Ранее оператор "Северного потока — 2" компания Nord Stream 2 AG подала иск в Европейский суд о частичной отмене поправок к директиве из-за того, что в документе установлены слишком короткие сроки для членов ЕС на предоставление исключений. По мнению оператора, это существенно снижает вероятность получения таких исключений.
Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром", считает, что "Северный поток — 2" имеет право на выход из-под действия обновленной директивы, поскольку в проект были вложены инвестиции еще до вступления нового законодательства в силу.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2ГазпромБундестаг ГерманииЕвросоюзЭкономика
Популярные комментарии
Северный поток на 80% в данный момент принадлежит Западу. Но после того как Российские олигархи владеющие остальными 20% продали 12 миль трубы Западу, передав тем самым 100% контроль над потоком . Немцам дали добро . Вы радуетесь тому, что Запад будет иметь 80% прибылей от Северного потока —2 , и 100% контроль над потоком . То есть даже те 20% которые будут все таки получать Российские олигархи , будут на 100% зависеть от того, а доволен ли всем Вашингтон или нет .
13 ноября, 21:49
freizdorf
28100188
Уважаемый автор, можно поменьше истории, которую все интересующиеся знают, и побольше о самом законопроекте? Спасибо!
13 ноября, 20:56
iibrovkin
7622003
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