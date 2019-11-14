Путин примет участие в работе саммита БРИКС

БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в работе саммита Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в работе саммита БРИКС , а также проведет переговоры с бразильским коллегой Жаиром Болсонару

Китая и Саммит БРИКС с участием глав Бразилии , России, Индии ЮАР проходит 13-14 ноября в бразильской столице - Бразилиа. Путин прибыл в Бразилию накануне и уже провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.

В основной день работы саммита БРИКС, как рассказал журналистам ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, запланировано проведение двух пленарных заседаний. Первое пройдет в закрытом режиме и будет посвящено обсуждению актуальных вопросов международной повестки.

Ожидается, что Путин в своем выступлении на закрытом заседании выскажется о стоящих перед БРИКС задачах и даст оценку ситуации в мировых делах, в том числе действиям США по развалу системы контроля над вооружениями. Кроме того, изложит подходы России в вопросе урегулирования региональных конфликтов, обозначит необходимость углубления сотрудничества стран БРИКС на экономическом треке, в рамках ВТО, Всемирного банка и МВФ.

Второе - открытое - пленарное заседание будет посвящено вопросам взаимодействия стран БРИКС, прежде всего, экономическому развитию, стратегическому партнерству и инвестиционному сотрудничеству.

В своем выступлении Путин сделает акцент на ключевых приоритетах, которые Россия планирует продвигать в ходе своего председательства в БРИКС с 1 января 2020 года.

В этот же день главы государств и правительств стран "пятерки" встретятся с членами Делового совета объединения и руководством Нового банка развития.

Переговоры с Болсонару

По завершении саммита БРИКС пройдут переговоры президентов России и Бразилии. Как отмечал Ушаков, предстоит обстоятельный разговор по двусторонней повестке.

Товарооборот России и Бразилии в 2018 году составил 5 миллиардов долларов. Накопленные российские капиталовложения в Бразилии составляют около 1,5 миллиарда долларов и сконцентрированы в таких отраслях, как разведка и добыча углеводородов, электроэнергетика, хранение и переработка сельхозпродукции, портовая инфраструктура.

По словам Ушакова, в настоящее время Россия и Бразилия прорабатывают новые перспективные совместные проекты, в том числе в энергетике, фармацевтике, в мирном использовании атомных технологий.

Ожидается, что Путин и Болсонару также обсудят ситуацию в регионе с учетом событий в Боливии.