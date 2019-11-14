Власти Сардинии планируют сделать знаменитый пляж платным для туристов

Городской совет Стинтино, в чьем ведении находится популярное у туристов побережье, планирует брать деньги за вход на Ла Пелоса. Это может произойти уже летом 2020 года, сообщил мэр Антонио Диана. Кроме того, будет ограничено число посетителей до 1 500 человек в день.