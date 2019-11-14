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РИА Новости

Власти Сардинии планируют сделать знаменитый пляж платным для туристов

23:53 14.11.2019
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоСардиния
Сардиния
© РИА Новости / Иван Захарченко
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Власти Сардинии планируют ввести плату за посещение пляжа Ла Пелоса (La Pelosa Beach), сообщает The Telegraph.
Городской совет Стинтино, в чьем ведении находится популярное у туристов побережье, планирует брать деньги за вход на Ла Пелоса. Это может произойти уже летом 2020 года, сообщил мэр Антонио Диана. Кроме того, будет ограничено число посетителей до 1 500 человек в день.
Ла Пелоса привлекает тысячи туристов белым песком, водой бирюзового цвета и развитой инфраструктурой. Чрезмерное число посетителей угрожает экосистеме.
Местный советник по туризму Франческа Демонтис отметила, что продажа билетов позволит покрыть расходы на содержание Ла Пелосы и финансировать очистку других пляжей.
Власти уже запретили там курение и торговлю, а за вынос песка или гальки с побережья отдыхающим грозит штраф в размере от 300 до 5 000 евро и даже тюремный срок. Это не останавливает нарушителей, и ежегодно с берегов Сардинии исчезает несколько тонн песка, ракушек и камней.
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