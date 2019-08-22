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РИА Новости
Туризм

На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа

23:20 22.08.2019
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоСардиния
Сардиния
© РИА Новости / Иван Захарченко
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. На Сардинии паре, в автомобиле которой было обнаружено 40 килограммов песка с пляжа, грозит до шести лет тюрьмы, сообщает Independent.
Туристы, отправлявшиеся с Сардинии во Францию на пароме, были задержаны после того, как в багажнике их машины полиция нашла 14 пластиковых бутылок с песком.
Дело в том, что забирать белоснежный песок с пляжей итальянского острова строго запрещено. Нарушителей штрафуют, а максимальное наказание достигает шести лет тюрьмы.
Задержанные утверждали, что не подозревали о запрете и везли песок домой в качестве сувенира.
"Пляжи - одна из главных достопримечательностей Сардинии. Но им грозит эрозия почвы не только из-за климатических изменений, а также из-за воровства песка туристами", - пояснил причину запрета специалист по защите окружающей среды Пьерлуиджи Кокко.
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