На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. На Сардинии паре, в автомобиле которой было обнаружено 40 килограммов песка с пляжа, грозит до шести лет тюрьмы, На Сардинии паре, в автомобиле которой было обнаружено 40 килограммов песка с пляжа, грозит до шести лет тюрьмы, сообщает Independent.

Туристы, отправлявшиеся с Сардинии во Францию на пароме, были задержаны после того, как в багажнике их машины полиция нашла 14 пластиковых бутылок с песком.

Дело в том, что забирать белоснежный песок с пляжей итальянского острова строго запрещено. Нарушителей штрафуют , а максимальное наказание достигает шести лет тюрьмы.

Задержанные утверждали, что не подозревали о запрете и везли песок домой в качестве сувенира.