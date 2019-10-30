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РИА Новости
Туризм

На Сардинии задержали туриста, пытавшегося вывезти в багаже песок и камни

23:32 30.10.2019
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© Depositphotos / tommasodelpianoСтолица Сардинии город Кальяри
Столица Сардинии город Кальяри
© Depositphotos / tommasodelpiano
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. На Сардинии в аэропорту Кальяри задержали туриста с 45 килограммами песка и камней в чемодане, сообщает Sardinia Post.
Пассажир – итальянец, проживающий в другой части страны. Он заплатил за перевес багажа, но ему все равно не удалось вывезти с острова необычные сувениры.
Дело в том, что забирать белоснежный песок с пляжей Сардинии строго запрещено. Нарушителей штрафуют, а максимальное наказание может достигать шести лет тюрьмы. Из-за изменений климата и воровства песка туристами почве острова грозит эрозия, сообщал ранее специалист по защите окружающей среды Пьерлуиджи Кокко.
Обнаруженные в багаже песок и камни будут возвращены на пляжи острова, пишет издание.
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