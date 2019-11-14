Запад указал Макрону его место. Виноватой окажется Москва

Во Франции завершился Парижский форум мира, проводившийся по инициативе Эммануэля Макрона второй раз. Однако вряд ли французский президент испытывает душевный подъем и глубокую удовлетворенность, как это было год назад.

Зато конспирологи, повсеместно ищущие руку Москвы, получили в свое распоряжение очередное свидетельство коварства Кремля, умело вбивающего клин в единство западного мира.

Нет-нет, все было абсолютно прилично и в полном соответствии с протоколом.

Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Он выступил на пленарном заседании. На полях саммита встретился с рядом государственных деятелей (в частности, с французским коллегой и премьер-министром Сомали). Ответил на вопросы журналистов, продемонстрировав фирменное остроумие. Чего только стоит шутка в качестве ответа на вопрос, как Россия готовится к выборам президента США 2020 года : "Мы решим проблему, не волнуйтесь".

Однако в этой формальной безупречности как раз и кроется тонкость, поскольку для описания ситуации в целом лучше всего подходит сленговое "Запад продинамил Макрона".

За два с половиной года президентства Эммануэля Макрона стали очевидны его масштабные амбиции и настойчивые попытки выйти в политические тяжеловесы мирового уровня. Задача нетривиальная, учитывая, что из последних французских лидеров ни один не мог сравниться по влиянию с Путиным или Меркель.

Макрон решил не изобретать велосипед и активно заимствует доказавшие эффективность чужие наработки. Причем именно российский опыт явно выступает для него едва ли не главным образцом для подражания. Парижский форум мира — очередное тому подтверждение.

Среди происходящих в мире изменений не последнее место занимают перестановки в неформальном рейтинге ключевых дискуссионных площадок планеты. Заметно сдулись саммит "Большой семерки" и Всемирный экономический форум в Давосе, хотя еще десять лет назад за этими событиями следили затаив дыхание. Зато на глазах набрали очки "Большая двадцатка" и саммит БРИКС.

Россия интересна тем, что умудрилась резко поднять престижность сразу двух своих международных экономических форумов: Петербургского и Восточного. Участие в ПМЭФ и ВЭФ не считается зазорным для лидеров ведущих держав мира. Питер и Владивосток последние годы просто пачками принимают государственных деятелей высшего уровня. А это, в свою очередь, добавляет очков стране на международной арене.

Ничего удивительного, что Эммануэль Макрон решил пойти проторенной тропой, запустив ежегодное мероприятие на французской земле и прочно связав его с собой.

Первый — прошлогодний — Парижский форум мира стал огромным успехом, собрав 65 (шестьдесят пять!) глав государств и правительств. На высшем уровне была представлена практически вся Европа, а также Канада. Российский президент тоже принял участие в мероприятии.

Правда, есть маленькое "но": такой феноменальный результат был обеспечен уловкой со стороны организаторов. Они подогнали конгресс под дату, когда основные мировые лидеры собрались в Париже на торжества в честь столетия окончания Первой мировой войны. Ну а там уже было делом техники добиться присутствия Путина, Меркель, Трюдо и остальных на заседании. Кстати, на манипуляцию не поддался Трамп, также прилетевший во Францию, но отказавшийся идти на форум.

Спустя год французский президент пожинает довольно горькие плоды своей работы.

Проблема не в том, что представительность форума резко просела, — это было вполне ожидаемо после триумфального старта. Хуже то, что позицию ведущих стран Запада в этом году трудно расценить иначе, нежели оскорбительный щелчок по носу лично лидеру Франции.

Большинство государств вообще проигнорировали саммит, от других присутствовали чиновники откровенно среднего уровня. Например, от Германии был директор департамента культуры и коммуникаций МИД.

Разумеется, имелись и национальные лидеры (Латвии, Армении, Эстонии, Таджикистана, нескольких государств Африки). Но если учитывать неписаный рейтинг влиятельности держав, то можно выделить разве что Нидерланды, которые уважили французского президента, как и Россия, прислав министра иностранных дел.

Кстати, саму Францию, помимо руководителя, представляли чуть не десяток министров.

От неприятного провала Эммануэля Макрона спасло участие в форуме ряда лидеров международных организаций, в первую очередь генсека ООН Антониу Гуттериша. И Сергея Лаврова, который поддержал реноме столь важного для французского президента мероприятия — и в силу державного статуса России оказался едва ли не самым заметным гостем.

Теперь наиболее интересен вопрос, как все это повлияет на дальнейшие события.

По сути, западные лидеры в жесткой, язвительной публичной форме дали понять Макрону, что они думают по поводу его попыток "качать" свой вес на международной арене. Вряд ли французский президент забудет нанесенное оскорбление — произошедшее выглядит именно так. И уж тем более он вряд ли откажется от собственных амбиций и планов. Скорее, наоборот, усилит активность и позиционирование себя как независимого деятеля мирового уровня.

А на политической карте мира есть столица, где такие стремления всегда поддержат и его самого будут рады видеть. И на ПМЭФ — как в прошлом году, и на Красной площади 9 Мая — как запланировано на будущий.

Эммануэль Макрон — президент Французской Республики, лидер одной из ведущих держав мира. И минимум на два с половиной года таковым останется. А в нынешние времена это весьма солидный срок, за который многое можно успеть. Привносить же личные отношения, симпатии, антипатии и разборки на самый высокий уровень большой политики просто непрофессионально. И неумно.