Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T14:14Z
https://ria.ru/20191112/1560845187.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156068/05/1560680501_0:0:3030:1705_1036x0_80_0_0_42eb72b83c0afa565e0519c38b83a86f.jpg
РИА Новости

Лавров пошутил о "подготовке" России к президентским выборам в США

13:46 12.11.2019 (обновлено: 14:14 12.11.2019)
16533
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, "как РФ готовится" к предстоящим в 2020 году выборам президента США, пошутил, что Москва "решит эту проблему".
"Мы решим проблему, не волнуйтесь", - заявил он в ходе второго парижского Форума мира.
Госсекретарь США Майк Помпео
26 июля, 05:07
Помпео заявил, что США сократили возможности России "влиять на выборы"
В апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США в 2016 году и пришел к заключению, что такое вмешательство имело место через социальные сети и путем хакерских атак. В рамках расследования предъявлены обвинения и введены санкции в отношении ряда российских лиц и компаний. Россия отвергает эти обвинения.
Следующие президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года. Уже в ноябре этого года главы минюста, минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США, обнародовали совместное заявление, в котором утверждают, что Россия, Китай и Иран попытаются вмешаться в процесс голосования на выборах в США или повлиять на предпочтения избирателей.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
4 июня, 12:10Сказано в эфире
"Вмешательство" в американские выборы: кошку не нашли, комнату заперли Сенат США одобрил законопроект о запрете въезда в страну лицам, причастным к вмешательству в американские выборы. Осталось определить, кому именно. В эфире радио Sputnik попытались разобраться в этой истории.
10411611210
Обсудить 9
Война в СирииРоберт МюллерМИД РФФедеральное бюро расследований СШАПарижСергей ЛавровМоскваСШАВ мире
Популярные комментарии
Хотите Байдана, он уже акционер Газпрома...
12 ноября, 14:15
Aleks C
861009
Рекомендуем
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
США хотят отрезать часть Сирии, заявил Лавров
Телеведущая Елена Малышева
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Солдаты спецназа США (зеленые береты) в Афганистане
В Афганистане террористы напали на американский конвой, сообщил источник
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев прокомментировал возбуждение на Украине уголовных дел против него
Последствия ракетных ударов в Секторе Газа.12 ноября 2019
Израиль начал еще одну волну ударов по боевикам в секторе Газа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал, почему сорвалась сделка России и США по Сирии в 2013 году
Президент Франции Эммануэль Макрон
Швейцарские СМИ сообщили о "подарке" Макрона российским властям
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
В Кремле оценили предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
Тамара Синявская
Тамару Синявскую экстренно госпитализировали, пишут СМИ
Представитель КВН Татарстана, основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов
Юморист Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП в Татарстане
Дмитрий Рогозин
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
Вид на город Эль-Кувейт сверху
В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
Киселев назвал возбуждение на Украине дел против Соловьева позорным
Вид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму
Вице-премьер Украины заявил о "войне" с Россией из-за Крыма
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
Пассажира, который не сдал толстого кота в багаж, лишили авиабонусов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:03В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57СК предъявил обвинение ранее судимому Вересову после угроз судье Мосгорсуда
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
18:07В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
Лента новостейМолния