Лавров пошутил о "подготовке" России к президентским выборам в США

ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, "как РФ готовится" к предстоящим в 2020 году выборам президента США, пошутил, что Москва "решит эту проблему".
"Мы решим проблему, не волнуйтесь", - заявил он в ходе второго парижского Форума мира.
В апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США в 2016 году и пришел к заключению, что такое вмешательство имело место через социальные сети и путем хакерских атак. В рамках расследования предъявлены обвинения и введены санкции в отношении ряда российских лиц и компаний. Россия отвергает эти обвинения.
Следующие президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года. Уже в ноябре этого года главы минюста, минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США, обнародовали совместное заявление, в котором утверждают, что Россия, Китай и Иран попытаются вмешаться в процесс голосования на выборах в США или повлиять на предпочтения избирателей.
4 июня, 12:10Сказано в эфире"Вмешательство" в американские выборы: кошку не нашли, комнату заперли Сенат США одобрил законопроект о запрете въезда в страну лицам, причастным к вмешательству в американские выборы. Осталось определить, кому именно. В эфире радио Sputnik попытались разобраться в этой истории.