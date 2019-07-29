Макрон использует свой шанс: с помощью России — в мировые лидеры

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 19 августа в форте Брегансон, расположенном на юго-востоке страны, должна состояться его встреча с Владимиром Путиным. Кремль также подтвердил подготовку к мероприятию на Лазурном Берегу.

А чуть раньше стало известно о возникших трениях между Белым домом и Елисейским дворцом. Причем Дональд Трамп, привычно не выбирающий выражения, их причиной назвал "глупость Макрона". Речь не о состоянии интеллекта французского коллеги, а о решении Парижа ввести "налог на Google" — три процента от общей годовой выручки — с IT-гигантов, таких как Facebook, Apple, Amazon, ну и, разумеется, сам Google. Американский президент вступился за "прекрасные американские технологические компании", пообещал ответные меры, прозрачно намекнув, что они могут коснуться французского вина, поставляемого в Штаты.

Правда, вряд ли озвученные угрозы хоть что-то изменят. Слишком уж часто в последнее время американцы демонстрируют неспособность к по-настоящему сильному давлению на партнеров за неугодные им шаги. Ввели санкции против "Русала" — но уже через несколько месяцев откатили их назад. Вроде подвергают жесточайшему прессингу Huawei — а параллельно тот же Трамп обещает американскому бизнесу оперативно рассмотреть вопрос выдачи особых лицензий на торговлю с китайской корпорацией. Грозили-грозили Турции страшными карами за покупку российских С-400 — а весь пар в итоге ушел в свисток.

Нарастающее внешнеполитическое бессилие Вашингтона, вне всякого сомнения, играет свою роль в последних шагах Франции и ее лидера.

Над Эммануэлем Макроном принято посмеиваться — за многое, но главным образом за несоответствие проявляемых (порой несознательно) амбиций реальным возможностям. В очередной раз он дал недоброжелателям повод съязвить в свой адрес буквально несколько дней назад, когда сменил фотографию профиля в социальных сетях. Та оказалась настолько схожа с изображением монархов на аверсе монет, особенно древнеримских, что по этому поводу не прошелся только ленивый.

Однако представляется, что в данном случае личность руководителя в полной мере соответствует внутреннему состоянию страны и, что не менее важно, ее положению на международной арене.

Все уже привыкли, что последние десятилетия Франция находится в группе ведущих держав мира в большей степени по счастливому для нее стечению обстоятельств, нежели за реальные заслуги. И неважно, идет ли речь о ее присутствии среди стран — победительниц во Второй мировой войне, что можно считать чрезвычайно смешным историческим анекдотом, или о ее статусе (совместно с Германией) европейского лидера, хотя всем очевидно, что Берлин является главной силой Европы, а Париж при нем — младший партнер с заметно меньшими возможностями.

Однако текущие времена хороши как раз тем, что предоставляют шанс изменить статус-кво тому, у кого хватит готовности рискнуть. Примеров тому не счесть — Россия, Китай, Турция, да та же Германия, которая на глазах последовательно освобождается от практически официально закрепленного положения полуколонии США. Странно было бы, если бы французы, у которых хватает славных страниц в истории, не захотели бы сыграть свою собственную партию, тем более что ситуация им благоволит.

Американцы вынуждены распылять силы на противостояние сразу по нескольким направлениям, причем в Европе главная головная боль для них — именно Германия. У самих немцев ситуация осложняется рядом внутриполитических проблем, начиная с состояния здоровья канцлера. Ангела Меркель, как к ней ни относись, является влиятельнейшим политическим тяжеловесом — едва ли не единственным из действующих мировых лидеров, чей опыт сравним с тем, что есть у Владимира Путина. Публичные проявления ее нездоровья не могут не оказывать негативного влияния на Берлин, тем более в нынешний очень непростой период.

Так что для французского президента сложились максимально благоприятные условия резко поднять свое реноме государственного деятеля мирового уровня.

И ничего удивительного, что существенные усилия он нацеливает на Россию и лично Владимира Путина. Москва молниеносным — за несколько считаных лет — возвращением великодержавного статуса и резким усилением влияния на мировой арене создала себе репутацию, которой трудно сопротивляться тем, у кого есть аналогичные амбиции.

В результате Эммануэль Макрон последовательно выстраивает особые отношения с нашей страной и ее руководством.

В прошлом году он побывал на ПМЭФ и лично активно продвигал возвращение России в ПАСЕ. В этом году Макрон встречался с Путиным на саммите "Большой двадцатки", где в очередной раз было замечено, что российский лидер обращается к нему на "ты" — очень небольшое число иностранных государственных деятелей могут похвастаться такой неформальностью. Макрон — первый из руководителей других государств — принял приглашение Москвы (а точнее сказать, личное приглашение Путина) поучаствовать в праздновании Дня Победы в следующем, юбилейном году.

И вот теперь визит российского президента во Францию. Важная деталь: встреча состоится за несколько дней до саммита "Большой семерки", хозяином которого также будет Макрон. Нет сомнений, что ему предстоит выполнить роль посредника и особо доверенного канала связи между Москвой и G7.

Лидер Франции выбрал остроумный способ повышения собственного политического и геополитического веса. Более того, он уже пожинает плоды своей работы. Если при занятии должности его вообще не воспринимали всерьез, то теперь он стал вполне заметной фигурой на мировой арене.