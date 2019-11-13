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РИА Новости

Эрдоган назвал слова Макрона о коме НАТО неприемлемыми

23:02 13.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в среду назвал неприемлемыми слова лидера Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в коме, передает Белый дом.
Ранее Макрон заявил в интервью изданию Economist, что НАТО находится в коме в связи с тем, что в работе альянса отсутствует планирование и координация. По его словам, в альянсе "нет координации по стратегическим решениям между США и партнерами по НАТО". В качестве примера он привел операцию Турции в Сирии, которая была начата после переговоров президентов США и Турции.
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"Неприемлемо", - процитированы его слова в сообщении Белого дома по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Слова Эрдогана дополнил Трамп, которые сказал, что его турецкий коллега "очень разочарован заявлением Франции".
"Думаю, это сильно обеспокоило президента (Эрдогана – ред.)", - добавил Трамп.
По его словам, они провели хорошую встречу, обсудив ситуацию на границе Сирии и Турции, нефть и торговлю.
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Эммануэль МакронНАТОФранцияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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