Эрдоган назвал слова Макрона о коме НАТО неприемлемыми

Ранее Макрон заявил в интервью изданию Economist, что НАТО находится в коме в связи с тем, что в работе альянса отсутствует планирование и координация. По его словам, в альянсе "нет координации по стратегическим решениям между США и партнерами по НАТО". В качестве примера он привел операцию Турции в Сирии, которая была начата после переговоров президентов США и Турции.