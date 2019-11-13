В России ответили на угрозы Киева из-за запуска поездов в Крым

"Заезженная фраза"

"Неоднократно повторяются"

"Мост построен абсолютно правомерно, ибо Крым является российской землей исходя из референдума, проведенного в 2014 году, когда практически все население Крыма проголосовало за воссоединение с Россией", - заявил он RT.