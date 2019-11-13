В России ответили на угрозы Киева из-за запуска поездов в Крым

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Российские политики прокомментировали заявление так называемого представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича о запуске железнодорожного движения по Керченскому мосту.
Ранее Кориневич заявил, что украинские власти обязательно "отреагируют" на начало движения пассажирских поездов через мост в Крым. При этом он не уточнил, каким именно будет ответ Киева.
"Заезженная фраза"
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал подобное обещание "заезженной фразой".
"Что конкретно сделают — сказать не могут. И ничего предложить не могут. В принципе, они уже неспособны никак повлиять на развитие Крыма", - цитирует сенатора телеканал RT.
Его коллега, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвал реакцию украинских властей "извращенным представлением о действительности".
Она также подчеркнула, что железнодорожное сообщение с Крымом – внутреннее дело России.
"Неоднократно повторяются"
В свою очередь, депутат Госдумы Алесей Чепа подчеркнул, что заявления о незаконности строительства Крымского моста не обоснованы.
"Мост построен абсолютно правомерно, ибо Крым является российской землей исходя из референдума, проведенного в 2014 году, когда практически все население Крыма проголосовало за воссоединение с Россией", - заявил он RT.
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Депутат крымского парламента Юрий Гемпель также усомнился в реальности угроз Киева. Он подчеркнул, что жители полуострова не знают никакого "представителя президента Украины".
"Попытка вмешиваться во внутренние дела России неоднократно повторяется со стороны правительства Украины", - добавил он.
Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть уже открыта.