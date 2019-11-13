Косачев прокомментировал заявление Коломойского об отношениях с Москвой

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Заявление украинского бизнесмена Заявление украинского бизнесмена Игоря Коломойского о необходимости сближения Киева с Москвой продиктованы экономическим торгом с США, он также подтвердил, что "война" Украины с РФ – политический заказ Вашингтона, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

Ранее украинский бизнесмен и бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.

"Высказывания печально известного украинского бизнесмена Игоря Коломойского в интервью The New York Times - скорее, попытка делать хорошую мину не просто при плохой, но при самой плохой игре. "Угроза" в адрес Вашингтона, взять "$100 миллиардов у россиян", которые мол, "с удовольствием дали бы их нам сегодня", конечно же, не столько реалистичный сценарий, сколько попытка поторговаться с ключевым "спонсором", - написал Косачев в Facebook

Однако вольно или невольно олигарх выявил ключевую проблему современной Украины: она на сегодня потеряла в лице России не только крупнейший рынок, экономического партнера и источник ценных ресурсов, но очень важный элемент политической игры, полагает сенатор.

По его словам, до майдана Киев мог лавировать между Россией и Западом, чем заняты многие власти на постсоветском пространстве, и как "ласковая теляти" получая "бонусы" с обеих сторон.

"Однако "евромайдан" 2014 года сломал эту ситуацию, а пропагандистская линия власти на накачивание истерии по поводу "агрессии" и принятие различных резолюций и законов на эту тему закрывает такую опцию на очень долго. Поэтому те же американцы вместо рассмотрения нынешней попытки шантажа всерьез могут резонно спросить: вы когда неискренни, когда говорили об агрессии, или когда грозите взять огромные деньги у "агрессора"?", - отметил политик.

Тем не менее, считает Косачев, откровенности Коломойского в адрес американских покровителей весьма симптоматичны. По его мнению, чтобы сказать: "вы, Америка, заставляете нас воевать и даже не платите нам за это" - нужно, что называется "дойти до точки".

"Ибо это вполне откровенное признание, что нынешняя "война" с Россией (на которую наша страна так и не явилась) – политический "заказ" США, который в итоге оказался неоплаченным. Опытный бизнесмен, полагаю, знает что говорит", - заключил Косачев.