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РИА Новости

Косачев прокомментировал заявление Коломойского об отношениях с Москвой

18:38 13.11.2019 (обновлено: 18:41 13.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Заявление украинского бизнесмена Игоря Коломойского о необходимости сближения Киева с Москвой продиктованы экономическим торгом с США, он также подтвердил, что "война" Украины с РФ – политический заказ Вашингтона, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее украинский бизнесмен и бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
"Высказывания печально известного украинского бизнесмена Игоря Коломойского в интервью The New York Times - скорее, попытка делать хорошую мину не просто при плохой, но при самой плохой игре. "Угроза" в адрес Вашингтона, взять "$100 миллиардов у россиян", которые мол, "с удовольствием дали бы их нам сегодня", конечно же, не столько реалистичный сценарий, сколько попытка поторговаться с ключевым "спонсором", - написал Косачев в Facebook.
Однако вольно или невольно олигарх выявил ключевую проблему современной Украины: она на сегодня потеряла в лице России не только крупнейший рынок, экономического партнера и источник ценных ресурсов, но очень важный элемент политической игры, полагает сенатор.
Игорь Коломойский
Вчера, 16:43Сказано в эфире
"Он что-то нащупал". Эксперт о заявлении Коломойского про Россию и СШАИгорь Коломойский выступил за восстановление связей между Украиной и Россией и за прекращение конфликта в Донбассе. Политический эксперт Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik предположил, что стоит за заявлением украинского олигарха.
По его словам, до майдана Киев мог лавировать между Россией и Западом, чем заняты многие власти на постсоветском пространстве, и как "ласковая теляти" получая "бонусы" с обеих сторон.
"Однако "евромайдан" 2014 года сломал эту ситуацию, а пропагандистская линия власти на накачивание истерии по поводу "агрессии" и принятие различных резолюций и законов на эту тему закрывает такую опцию на очень долго. Поэтому те же американцы вместо рассмотрения нынешней попытки шантажа всерьез могут резонно спросить: вы когда неискренни, когда говорили об агрессии, или когда грозите взять огромные деньги у "агрессора"?", - отметил политик.
Тем не менее, считает Косачев, откровенности Коломойского в адрес американских покровителей весьма симптоматичны. По его мнению, чтобы сказать: "вы, Америка, заставляете нас воевать и даже не платите нам за это" - нужно, что называется "дойти до точки".
"Ибо это вполне откровенное признание, что нынешняя "война" с Россией (на которую наша страна так и не явилась) – политический "заказ" США, который в итоге оказался неоплаченным. Опытный бизнесмен, полагаю, знает что говорит", - заключил Косачев.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Игорь Коломойский
30 августа, 15:39
Коломойский раскритиковал позицию Запада по конфликту в Донбассе
39100011
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Ситуация на УкраинеСовет Федерации РФИгорь КоломойскийКонстантин КосачевРоссияСШАУкраинаВ мире
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